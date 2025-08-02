02 августа 2025, 13:43

Денис Устименко-Вайнштейн (Фото: Instagram*@ iamgeegun)

2 августа 2025 года свой 40-й день рождения отмечает один из самых ярких представителей российского хип-хопа — Джиган. Его путь в шоу-бизнесе начался в 2005 году, когда молодой рэпер из Одессы записал трек для альбома «Жизнь или кошелек» группы «Крестная семья». С тех пор его карьера пережила взлеты и падения: сотрудничество с Black Star Inc, сольные хиты, скандалы и, наконец, перерождение в образе примерного семьянина. О творческой и личной жизни репера читайте в материале «Радио 1».





Содержание Ранние годы Музыкальная карьера Личная жизнь Как сейчас живет артист



Ранние годы

Музыкальная карьера

Денис Устименко-Вайнштейн (Фото: Instagram*@ iamgeegun)



Личная жизнь

Денис Устименко-Вайнштейн, Оксана Самойлова с детьми Ариеллой Леей (2014), Майей (2017) и Давидом (Фото: Instagram*@ iamgeegun)



«Пару недель, проведенные у океана, доказали мне: она та, от которой мне нужны дети».



Как сейчас живет артист