После лечения в рехабе решил завести страуса и пятого ребенка: Рэперу Джигану — 40 лет
2 августа 2025 года свой 40-й день рождения отмечает один из самых ярких представителей российского хип-хопа — Джиган. Его путь в шоу-бизнесе начался в 2005 году, когда молодой рэпер из Одессы записал трек для альбома «Жизнь или кошелек» группы «Крестная семья». С тех пор его карьера пережила взлеты и падения: сотрудничество с Black Star Inc, сольные хиты, скандалы и, наконец, перерождение в образе примерного семьянина. О творческой и личной жизни репера читайте в материале «Радио 1».
Ранние годы
Джиган (настоящее имя — Денис Александрович Устименко-Вайнштейн) родился 2 августа 1985 года в Одессе. Его отец, Александр Устименко, был моряком дальнего плавания, а мать работала в салоне красоты. Денис — единственный ребенок в семье. С детства он увлекался музыкой благодаря отцу, который привозил ему зарубежные хип-хоп-альбомы, включая работы Ice-T и других американских рэперов.
С детства Денис активно занимался спортом. С 7 лет он осваивал вольную борьбу, пробовал себя в футболе (откуда был исключен за излишнюю агрессивность), а в кикбоксинге достиг серьезных успехов, став мастером спорта, чемпионом Украины и серебряным призером чемпионата Европы. В 2007 году он окончил Южноукраинский национальный педагогический университет по специальности «физическая культура», однако посвятил себя музыке.
Музыкальная карьера
Музыкальная карьера Джигана началась еще в школьные годы — свою первую песню он написал в 9 классе и исполнил на выпускном. Страсть к музыке проявилась и в его впечатляющей коллекции: 500 кассет, 300 виниловых пластинок и 2000 CD. Это увлечение помогло ему начать карьеру диджея на одесских вечеринках. Свой псевдоним «Джиган» (GeeGun) он придумал, вдохновившись альбомом Ice-T «O.G. Original Gangster» и любовью к оружию («Gun»).
Прорыв в шоу-бизнесе произошел в 2005 году с участием в треке «Мои пацаны» группы «Крёстная семья». В 2007 году, переехав в Москву, он познакомился с Тимати через диджея DJ Dlee. Их совместный трек «Грязные шлюшки» с Богданом Титомиром стал хитом, а выступление на MTV RMA стало первым выходом на большую сцену. В том же году Джиган подписал контракт с лейблом Black Star, где добился первого крупного успеха с песней «Одноклассница» (дуэт с Тимати).
В 2011–2013 годах Джиган записал дуэты с Юлией Савичевой («Отпусти»), Жанной Фриске («Ты рядом») и Анной Седоковой («Холодное сердце»). Его альбом «Холодное сердце» (2012) получил платиновый статус. Однако в 2013 году он не стал продлевать контракт с Black Star, позже обвинив Тимати в намеренной блокировке своих клипов.
После ухода из лейбла Джиган успешно продолжил сольную карьеру. В 2014 году он выпустил хит «Надо подкачаться» с участием бодибилдеров, записал альбомы «Музыка. Жизнь» (2013) и «Дни и ночи» (2017), получившие премии «Муз-ТВ» и «Золотой граммофон». Параллельно он пробовал себя в кино, снявшись в фильме «Бой с тенью 3» (2011) и сериале «СашаТаня» (2013).
Личная жизнь
До встречи со своей будущей женой Оксаной Самойловой Джиган не отличался постоянством в личной жизни. Его ранние отношения носили мимолетный характер, и ни одна из девушек не задерживалась в жизни начинающего артиста.
Судьбоносная встреча с Оксаной произошла в 2008 году в московском ночном клубе. Несмотря на ходившие слухи о прошлом Самойловой (ее обвиняли в работе в эскорте), между ними сразу возникла искра. Уже через неделю знакомства Джиган увез возлюбленную в романтическое путешествие, признавшись позже:
«Пару недель, проведенные у океана, доказали мне: она та, от которой мне нужны дети».
Их семейная хроника началась с рождения дочери Ариелы в 2011 году, а в 2012 они сыграли скромную свадьбу, выбрав символичную дату 12.12.12. Впоследствии у пары появились еще трое детей: Лея (2014), Майя (2017) и долгожданный сын Давид (2020).
Однако за красивым фасадом «идеальной семьи» скрывались серьезные испытания. В 2020 году Джиган, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, устроил громкий скандал в прямом эфире. Этот инцидент стал последней каплей для Оксаны, узнавшей о многочисленных изменах мужа. Она подала на развод, но после прохождения Денисом лечения в рехабе пара воссоединилась ради детей.
Особую напряженность в их отношения вносил патологический контроль со стороны рэпера. Он запрещал жене общаться с подругами, что сначала воспринималось как забота, но позже было признано токсичным поведением. В 2024 году конфликт поколений проявился в бунте старшей дочери Ариелы, которая в 13 лет устроилась официанткой, пытаясь вырваться из-под родительской опеки.
Несмотря на все испытания, этот брак оказался удивительно прочным. Оксана не только простила измены мужа, но и превратилась в успешную бизнес-леди, создав косметический бренд Sammy Beauty и собрав 15 миллионов подписчиков.
Как сейчас живет артист
В 2025 году Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) продолжает активно участвовать в шоу-бизнесе. Он стал одним из участников нового спортивно-развлекательного шоу «Погоня» на ТНТ, где звездам предстояло убегать от команды «ловцов» в известных локациях Москвы.
После кризиса в 2020 году пара смогла сохранить брак. Сейчас их отношения выглядят крепкими: они вместе участвуют в проектах, воспитывают детей и строят планы на будущее. Джиган сосредоточен на здоровом образе жизни. Он бросил алкоголь, соблюдает диету и регулярно тренируется.
Джиган и Оксана неоднократно заявляли, что хотят пятого ребенка — девочку. Они рассматривают даже вариант суррогатного материнства, хотя Оксана предпочитает родить самостоятельно, если здоровье позволит. Кроме того, супруги хотят обзавестись ещё одним питомцем — страусом. Это желание возникло после того, как они успешно справились с воспитанием козы Мими, которая стала настоящей знаменитостью в их социальных сетях.