«Цель не откатиться назад»: Светлана Пермякова о главной сложности похудения

26 июля 2026, 21:29

Актриса Светлана Пермякова рассказала о главной сложности в сбросе веса

Светлана Пермякова и Федор Попов (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Звезда сериала «Интерны» Светлана Пермякова, которая за последнее время сбросила 25 килограммов, поделилась с подписчиками подробностями своего нового образа жизни. Об этом стало известно 24 июля.





Особым вызовом для актрисы стало психологическое привыкание к новой внешности. Она отметила, что физические изменения произошли быстрее, чем осознание себя в новом теле.





«Цель давно не похудеть и не сбросить вес, а не откатиться назад. И знаете, удержать вес сейчас, наверное, спокойнее, чем сбрасывать», — пояснила знаменитость.