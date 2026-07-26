«Цель не откатиться назад»: Светлана Пермякова о главной сложности похудения
Актриса Светлана Пермякова рассказала о главной сложности в сбросе веса
Звезда сериала «Интерны» Светлана Пермякова, которая за последнее время сбросила 25 килограммов, поделилась с подписчиками подробностями своего нового образа жизни. Об этом стало известно 24 июля.
Особым вызовом для актрисы стало психологическое привыкание к новой внешности. Она отметила, что физические изменения произошли быстрее, чем осознание себя в новом теле.
«Цель давно не похудеть и не сбросить вес, а не откатиться назад. И знаете, удержать вес сейчас, наверное, спокойнее, чем сбрасывать», — пояснила знаменитость.Отдельно Пермякова остановилась на проблеме эмоционального переедания. Она призналась, что раньше часто заедала стресс, а назначенный препарат помог ей снизить физический аппетит и научиться различать истинный голод от желания поесть из-за нервного напряжения.
Артистка не стала скрывать, что процесс похудения проходил с использованием медицинского средства. По ее словам, откровенность в этом вопросе — осознанный шаг.