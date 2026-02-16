«Не думаю, что он понимает»: друзья Брюса Уиллиса о самочувствии актера

16 февраля 2026, 18:07

Daily Mail: друзья Брюса Уиллиса рассказали о самочувствии актера

Брюс Уиллис (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Звезда «Крепкого орешка» Брюс Уиллис продолжает бороться с деменцией, и со временем заболевание прогрессирует.





По словам собеседников Daily Mail из окружения актёра, изменения затронули разные участки мозга. При этом, утверждают источники, Брюсу удалось выстроить вокруг себя спокойную, привычную для него реальность.





«Ему комфортно, его окружают люди, которые его любят. Он счастлив. Я не думаю, что он понимает, что потерял», — цитирует СМИ одного из них.