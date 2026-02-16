«Не думаю, что он понимает»: друзья Брюса Уиллиса о самочувствии актера
Daily Mail: друзья Брюса Уиллиса рассказали о самочувствии актера
Звезда «Крепкого орешка» Брюс Уиллис продолжает бороться с деменцией, и со временем заболевание прогрессирует.
По словам собеседников Daily Mail из окружения актёра, изменения затронули разные участки мозга. При этом, утверждают источники, Брюсу удалось выстроить вокруг себя спокойную, привычную для него реальность.
«Ему комфортно, его окружают люди, которые его любят. Он счастлив. Я не думаю, что он понимает, что потерял», — цитирует СМИ одного из них.
Друзья отмечают, что для семьи и детей этот период остаётся крайне непростым. У Уиллиса две дочери от брака с Эммой Хемминг и три взрослые дочери от предыдущего союза с Деми Мур. Также у него растёт внучка. Осенью прошлого года Эмма рассказывала, что решение переселить мужа в отдельный дом далось ей особенно тяжело. На такой шаг она пошла, прежде всего, думая о благополучии их дочерей.