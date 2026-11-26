26 ноября 2026, 21:22

Дмитрий Журавлёв и его жена готовы стать родителями и рассматривают усыновление

Дмитрий Журавлёв (Фото: Instagram* / @dmitriy_zhuravlev_)

Актёр и комик Дмитрий Журавлёв вместе с супругой Еленой задумались о пополнении в семье. В интервью «Пятому каналу» пара рассказала, что уже готова стать родителями и рассматривает разные варианты появления ребёнка.





Дмитрий, как обычно, не обошёлся без шуток и заявил, что перед принятием решения супруги собираются посоветоваться со знакомой ведьмой.





«Сейчас с одной знакомой ведьмой посоветуемся, можно ли там вообще рожать в этом году, может, он какой-то перекошенный, может, нельзя вообще», — с юмором объяснил комик.

«Есть куча способов, чтобы в семье был ребёнок: можно родить, можно взять малыша и подарить ему хорошую жизнь — и то, и другое прекрасно», — поделился Дмитрий.