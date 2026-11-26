«Сейчас с одной знакомой ведьмой посоветуемся»: Дмитрий Журавлёв задумался о пополнении в семье
Дмитрий Журавлёв и его жена готовы стать родителями и рассматривают усыновление
Актёр и комик Дмитрий Журавлёв вместе с супругой Еленой задумались о пополнении в семье. В интервью «Пятому каналу» пара рассказала, что уже готова стать родителями и рассматривает разные варианты появления ребёнка.
Дмитрий, как обычно, не обошёлся без шуток и заявил, что перед принятием решения супруги собираются посоветоваться со знакомой ведьмой.
«Сейчас с одной знакомой ведьмой посоветуемся, можно ли там вообще рожать в этом году, может, он какой-то перекошенный, может, нельзя вообще», — с юмором объяснил комик.Елена призналась, что сама не верит в приметы, однако не хотела бы рожать в високосный год. По её словам, так будет спокойнее бабушке мужа. При этом супруги намерены ответственно подойти к планированию: они собираются сдать тесты на совместимость и пройти генетические обследования.
Кроме того, Журавлёв не исключает усыновления. Для него и Елены важно не столько то, каким способом ребёнок появится в семье, сколько возможность окружить его любовью и заботой.
«Есть куча способов, чтобы в семье был ребёнок: можно родить, можно взять малыша и подарить ему хорошую жизнь — и то, и другое прекрасно», — поделился Дмитрий.