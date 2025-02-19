«Не ела несколько дней»: бывшая жена Моргенштерна* раскрыла причину своей госпитализации

Дилара Зинатуллина (фото: Telegram @dilalara753)
Накануне бывшая жена Моргенштерна* Дилара Зинатуллина сообщила, что попала в больницу. Блогер показала подписчикам машину скорой помощи и капельницу, не уточнив при этом причину госпитализации.
Сегодня Дилара вновь вышла на связь и рассказала, что с ней произошло вчера. Она отметила, что уже находится дома и ей здоровью ничто не угрожает.
Дилара пообещала впредь следить за своим питанием и здоровьем в целом.
Напомним, что в начале года у Дилары произошли кардинальные перемены в личной жизнию. Она рассталась со своим молодым человеком, стримером Славой Бустером.
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«Со мной всё хорошо, я уже дома. Вчера пришлось вызвать скорую, потому что я чуть не потеряла сознание. Судя по всему, сейчас у меня сильное обострение гастрита и что-то ещё, прохожу обследования», – подчеркнула девушка.Выяснилось, что капельницу Диларе ставили из-за обезвоживания и истощения, вызванных длительным голоданием. Оказывается, девушка не ела несколько дней из-за тошноты и, по её словам, даже не заметила этого. А потом почувствовала себя плохо и чуть не упала в обморок.
Дилара пообещала впредь следить за своим питанием и здоровьем в целом.
Напомним, что в начале года у Дилары произошли кардинальные перемены в личной жизнию. Она рассталась со своим молодым человеком, стримером Славой Бустером.
«Ребята, это правда, мы со Славой расстались. И, как вы можете понять по его высказываниям, расстались дружно. Я ценю эти годы, тепло и поддержку, которую мы друг другу давали. Это были чудесные отношения, и я благодарна за любовь, которая навсегда останется с нами», – заявляла тогда Дилара.
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Анастасия Чинкова