«Пока ничего непонятно»: бывшая жена Моргенштерна* попала в больницу

Звезда Марка Эйдельштейна засияла задолго до его роли в «Аноре»: ещё в юности ему предсказали блестящее будущее. Актер не теряет надежды получить мировое признание и продолжает завоевывать отечественный кинематограф. Как Эйдельштейн стал известным и с кем у него были романы расскажет «Радио 1».