«Пока ничего непонятно»: бывшая жена Моргенштерна* попала в больницу

Дилара Зинатуллина (Фото: Телеграм @dilalara753)
Дилара Зинатуллина, бывшая жена рэпера Алишера Моргенштерна*, поделилась в своем Teлеграм-канале видео из больницы. По какой причине туда попала девушка, пока не известно.
Вечером в своем аккаунте Дилара опубликовала короткое видео. На нем видно, что девушка находится в больнице. Она лежит в медицинском кресле, а к руке блогера врачи подключили катетер. Рядом с девушкой стоит капельница.
Что конкретно произошло, бывшая супруга Моргенштерна* не стала рассказывать. Она только уточнила, что ей поставили капельницу. Это делается для того, чтобы Диларе не стало хуже.
Подписчики Дилары обеспокоены состоянием звезды. В комментариях они поддержали девушку.
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*признан иностранным агентом на территории России
Что конкретно произошло, бывшая супруга Моргенштерна* не стала рассказывать. Она только уточнила, что ей поставили капельницу. Это делается для того, чтобы Диларе не стало хуже.
«Угодила в больницу, пока ничего непонятно, просто капают, чтобы хуже не становилось», — отметила бывшая жена рэпера.
Подписчики Дилары обеспокоены состоянием звезды. В комментариях они поддержали девушку.
«Выздоравливай скорее»; «Поправляйся давай»; «Выглядит как физраствор, скорее всего, не супер серьезно!»; «Диля, держись», — написали поклонники.
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*признан иностранным агентом на территории России
Ольга Енгалычева