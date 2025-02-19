Певица Леди Гага добавила в TikTok видео с Ольгой Бузовой, станцевавшей под её трек

Леди Гага (фото: Instagram* / @ladygaga)
Американская певица Леди Гага обратила внимание на свою российскую коллегу Ольгу Бузову, которая станцевала под её новый трек. Исполнительница хита Abracadabra добавила в свой TikTok видео с телеведущей.
Фанаты Гаги начали массово снимать видео под её новый трек в надежде, что она увидит и репостнет к себе на страницу их ролики. Бузова тоже решила попытать удачу и опубликовала видео с танцорами. Они все двигались ритмично и выглядели очень ярко. Ольга попросила подписчиков отмечать Леди под её публикацией, чтобы она её точно заметила.
В итоге всё получилось. Американская певица добавила ролик Бузовой к себе на страницу.
Ольга Бузова (фото: Telegram @byzovahouse)
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В итоге всё получилось. Американская певица добавила ролик Бузовой к себе на страницу.
Ольга Бузова (фото: Telegram @byzovahouse)
«Ждём, когда Гага станцует под Бузову»; «Как же Бузовой подходят песни Гаги»; «Вселенная схлопнулась и Леди Гага репостнула Олечку»; «Мама танцует под песню второй мамы. Я в раю», – написали довольные фанаты обеих певиц.Читайте также:
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова