Полиция отказала в возбуждении уголовного дела по материалам о стрельбе Джигана
Полиция отказала в возбуждении уголовного дела по материалам о стрельбе, которую устроил рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн), а самого артиста до сих пор не опросили. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Выяснилось, что постановление вынесли около недели назад по материалам о хулиганстве и незаконном лишении свободы. Однако через несколько дней прокуратура отменила это решение.
Правоохранители вернули дело на дополнительную проверку. При этом Оксана Самойлова неохотно содействует следствию и продолжает сочувствовать бывшему супругу. Ранее она даже отказывалась писать на него заявление.
Напомним, что в июле Джиган устроил стрельбу из «Сайги-9» в своём загородном доме, где в тот момент находились его дети и обслуживающий персонал. Рэпер ранил охранника и почти десять часов не выпускал людей из особняка. После случившегося он отправился на лечение в Израиль.
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