27 ноября 2026, 12:58

Денис Устименко-Вайнштейн (Фото: Telegram @geegunchill)

Полиция отказала в возбуждении уголовного дела по материалам о стрельбе, которую устроил рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн), а самого артиста до сих пор не опросили. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.