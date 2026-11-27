27 ноября 2026, 12:45

Николай Дроздов (Фото: Instagram* @ndrozdov_official)

Супруга Николая Дроздова рассказала о самочувствии телеведущего спустя три месяца после перелома рёбер. Её слова приводит «СтарХит».





Татьяна Петровна успокоила поклонников учёного и рассказала, что 88-летний Николай Николаевич уже восстановился после сложного перелома и даже собирается на дачу.

«Это было давно. Уже прошло три месяца. Так что он уже поправился, слава Богу. Чувствует себя хорошо, соответственно возрасту. Сейчас вот едем с ним на дачу, будем снег чистить», — отметила Дроздова.