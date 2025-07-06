«Уколы от столбняка»: Дочь Джигана оказалась в инвалидной коляске
Дочь Джигана и Самойловой получила серьёзную травму ноги
Дочь Джигана и Оксаны Самойловой Лея серьёзно повредила ногу и оказалась в инвалидной коляске. Об этом многодетная мама сообщила в своём блоге.
Из-за повреждения Леи звездное семейство отправилось в Санкт-Петербург на VK Fest не в полном составе. Потерпевшая была вынуждена остаться в Москве с дедушкой.
«Лея прямо перед поездом очень сильно проткнула себе ногу гвоздём. Больница, уколы от столбняка, стресс», — поделилась Оксана печальной историей.Самойлова показала травмированную девочку, которая сидела в инвалидной коляске, и спросила у неё, считает ли та такое начало дня отличным. Лея ответила, что травму неожиданно получила, когда шла домой.
Следует отметить, что потерпевшая в отсутствие родителей не грустила. Она сменила имидж сестре, раскрасив её лицо и шею в зелёный цвет, а свои волосы покрыла синей краской.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.