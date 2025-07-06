«Уколы от столбняка»: Дочь Джигана оказалась в инвалидной коляске

Дочь Джигана и Самойловой получила серьёзную травму ноги
Лея Самойлова (Фото: Instagram* @samoylovaoxana)

Дочь Джигана и Оксаны Самойловой Лея серьёзно повредила ногу и оказалась в инвалидной коляске. Об этом многодетная мама сообщила в своём блоге.



Из-за повреждения Леи звездное семейство отправилось в Санкт-Петербург на VK Fest не в полном составе. Потерпевшая была вынуждена остаться в Москве с дедушкой.

«Лея прямо перед поездом очень сильно проткнула себе ногу гвоздём. Больница, уколы от столбняка, стресс», — поделилась Оксана печальной историей.
Самойлова показала травмированную девочку, которая сидела в инвалидной коляске, и спросила у неё, считает ли та такое начало дня отличным. Лея ответила, что травму неожиданно получила, когда шла домой.

Следует отметить, что потерпевшая в отсутствие родителей не грустила. Она сменила имидж сестре, раскрасив её лицо и шею в зелёный цвет, а свои волосы покрыла синей краской.

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Ольга Щелокова

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