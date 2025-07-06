«Уколы от столбняка»: Дочь Джигана оказалась в инвалидной коляске

06 июля 2025, 12:21

Дочь Джигана и Самойловой получила серьёзную травму ноги

Лея Самойлова (Фото: Instagram* @samoylovaoxana)

Дочь Джигана и Оксаны Самойловой Лея серьёзно повредила ногу и оказалась в инвалидной коляске. Об этом многодетная мама сообщила в своём блоге.





Из-за повреждения Леи звездное семейство отправилось в Санкт-Петербург на VK Fest не в полном составе. Потерпевшая была вынуждена остаться в Москве с дедушкой.

«Лея прямо перед поездом очень сильно проткнула себе ногу гвоздём. Больница, уколы от столбняка, стресс», — поделилась Оксана печальной историей.