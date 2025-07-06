06 июля 2025, 11:56

Евгения Лоза (Фото: Telegram @Loza_Evgeniya)

6 июля свой день рождения отмечает российская актриса театра и кино Евгения Лоза. Ей исполняется 41 год. Артистка стала широко известна широкой публике после выхода в свет экранизации «Героя нашего времени» Михаила Лермонтова в 2006 году, где она сыграла роль княжны Мэри. За годы работы в кинематографе Лоза достигла немалых высот в карьере, однако ее личное счастье сложилось менее удачно. Подробности жизни кинодивы — в материале «Радио 1».





Содержание Ранние годы Работа в кино Личная жизнь



Ранние годы

Работа в кино

Евгения Лоза (Фото: Telegram @Loza_Evgeniya)



Личная жизнь

Евгения Лоза (Фото: Telegram @Loza_Evgeniya)



Евгения Лоза и Антон Батырев (Фото: скриншот т/с «На качелях судьбы»)



«Развод был тяжелым. Мне кажется, что он таковой для всех и всегда. Нельзя сказать, что мы просто взяли и развелись внезапно. Тут был целый ряд причин. Сейчас с Антоном я не общаюсь», — признавалась Евгения в соцсетях.

«Для меня изначально ребенок — это в первую очередь плод любви двух людей, понимающих и чувствующих друг друга. Просто родить его для себя, на мой взгляд, не совсем правильно. Я не эгоистка, не хочу, чтобы ребенок жил в неполной семье», — цитирует актрису издание eg.ru.

