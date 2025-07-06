«Очень много зла»: Константин Ивлев раскритиковал сериал «Кухня»

06 июля 2025, 14:04

Константин Ивлев грубо высказался о сериале «Кухня»

Константин Ивлев (Фото: Telegram @IvlevCheff)

Сериал «Кухня» привлёк телезрителей не только приключениями обаятельных поваров, занимающихся приготовлением еды, но и их личными драмами. Известный телешеф Константин Ивлев, который снялся в 80-й серии телесериала, высказал своё мнение о «Кухне». Его слова приводит журнал «Правила жизни».





Ресторатор заявил, что данный проект создает абсолютно неверное представление о профессии повара.

«Это полный бред, а не сериал, хоть даже и снимался в нем. Этот сериал очень много зла сделал профессиональным людям. Он не про кухню, а про любовь. Но почему-то все посмотрели его и думают, что так оно и есть, что повар обязательно должен болеть за «Спартак» и быть пьяницей», — высказался Ивлев.

«Это как внутренний задор, который помогает не выгореть», — заявил Константин.