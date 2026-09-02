«Не гасим друг друга»: Анна Матисон раскрыла, как пишет роли для Безрукова

02 сентября 2026, 22:31

Анна Матисон сообщила, что обсуждает роли для Сергея Безрукова на этапе сценария

Анна Матисон (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Режиссёр Анна Матисон на премьере комедии «Не по-детски» сообщила, что роли для супруга Сергея Безрукова обсуждает ещё на этапе написания сценария.





В беседе с NEWS.ru Анна заявила, что в их паре никто не стремится подавлять инициативу друг друга.

«Особенная ситуация — я пишу сама сценарии. И поэтому когда я пишу, если я пишу [роль для] Сергея, то я сразу рассказываю, какой у меня замысел. Вообще в этом залог, мне кажется, творческого интереса друг к другу, что мы друг друга не гасим. Я могу рассказать идею, сам факт и получу поддержку», — рассказала Матисон.