«Не гасим друг друга»: Анна Матисон раскрыла, как пишет роли для Безрукова
Анна Матисон сообщила, что обсуждает роли для Сергея Безрукова на этапе сценария
Режиссёр Анна Матисон на премьере комедии «Не по-детски» сообщила, что роли для супруга Сергея Безрукова обсуждает ещё на этапе написания сценария.
В беседе с NEWS.ru Анна заявила, что в их паре никто не стремится подавлять инициативу друг друга.
«Особенная ситуация — я пишу сама сценарии. И поэтому когда я пишу, если я пишу [роль для] Сергея, то я сразу рассказываю, какой у меня замысел. Вообще в этом залог, мне кажется, творческого интереса друг к другу, что мы друг друга не гасим. Я могу рассказать идею, сам факт и получу поддержку», — рассказала Матисон.По её словам, обсуждение ролей происходит и в домашней обстановке. Сценаристка не проводит границу между личной жизнью и профессией, поскольку очень любит свою работу.