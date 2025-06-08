«Не хочет быть артисткой»: Самойлова и Джиган о будущем старшей дочери
Джиган и Оксана Самойлова заявили о нежелании дочери становиться певицей
Дочь Джигана (Денис Устименко) и Оксаны Самойловой Ариела не собирается становиться певицей. Об этом звездные родители заявили на премии МУЗ-ТВ, прошедшей в столице накануне.
«Она не хочет дальше работать официанткой, не хочет быть артисткой, но так как это был благотворительный альбом в преддверии Дня защиты детей, она согласилась», — прокомментировал рэпер.Джиган подчеркнул, что через десять лет видит свою дочь «максимально счастливой и весёлой». Таким образом Устименко ответил на соответствующий вопрос ведущего премии.
Кроме того, знаменитости заявили, что хотят построить ферму на недавно выкупленном заброшенном объекте. По словам Самойловой, там будут птицы, коровы, куры, еноты и прочие животные.