«Не хочет ничего делить»: стало известно, почему Тимати не собирается жениться на Ивановой

22 ноября 2025, 16:50

Окружение Тимати поделилось, почему он не хочет жениться на Валентине Ивановой

Тимати и Валентина Иванова (Фото: Instagram* / @halfbloodval)

В окружении Тимати раскрыли, почему музыкант не спешит официально оформлять отношения со своей возлюбленной Валентиной Ивановой. Об этом сообщает StarHit.





По словам источника, артист избегает брака не из-за недоверия к партнёрше, а из-за жёсткой личной позиции по вопросам имущества.



Инсайдер пояснил, что Тимур — человек, чьи активы постоянно растут: бизнес-проекты, недвижимость, автомобили, банковские счета. И артист категорически не хочет сталкиваться с разделом собственности, судебными разбирательствами, алиментами и другими финансовыми последствиями возможного расставания.





«Тимур — тот человек, активы которого растут и множатся чуть ли не каждый день. Недвижимость, бизнесы, машины, счета… Он не хочет ни с кем ничего делить после развода, попадать на суды, миллионные алименты, отступные и прочие радости. Девушки, которые находятся рядом с ним, знают о таком негласном правиле совместной жизни, судя по всему, они не против. Хотя каждая наверняка уверена, что именно с ней всё изменится и случится поход в ЗАГС», — отметил источник.