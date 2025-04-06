«Не хочу быть одинокой»: Анна Седокова объяснила выпуск нового клипа после смерти Яниса Тиммы

Анна Седокова (Фото: Инстагарм* @annasedokova)
Певица Анна Седокова после смерти бывшего супруга баскетболиста Яниса Тиммы записала клип на новую песню, которую она исполнила в дуэте с рэпером Shami. Композиция называется «Я помню».
Это первая новая вещь, публично исполненная артисткой, после трагической гибели спортсмена. Он покончил жизнь самоубийством через несколько дней после официального развода с Анной. В этом треке, как и в 99% процентах песен, поётся о любви.
Многие пользователи сети осудили бывшую солистку группы «ВИА Гра» за её слишком поспешное, по их мнению, возвращение к активной творческой деятельности и участие в телепроектах. Стоит, правда, отметить, что съёмки многих передач проходили задолго до смерти Янниса.
Сама Седокова объяснила в своём личном блоге, что просто решила через музыку рассказать своим слушателям и поклонникам, что она чувствует и как переживает всё происходящее и происходившее.
Ранее она уже ответила хейтерам (от англ. hate, «ненавидеть». — Прим. ред.), поливающим её грязью в соцсетях и мессенджерах. Певица посоветовала им пообщаться с ней лично и задать все интересующие вопросы, вместо того, чтобы наводнять негативом Интернет.
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* Запрещённая в России социальная сеть
Многие пользователи сети осудили бывшую солистку группы «ВИА Гра» за её слишком поспешное, по их мнению, возвращение к активной творческой деятельности и участие в телепроектах. Стоит, правда, отметить, что съёмки многих передач проходили задолго до смерти Янниса.
Сама Седокова объяснила в своём личном блоге, что просто решила через музыку рассказать своим слушателям и поклонникам, что она чувствует и как переживает всё происходящее и происходившее.
«Я ничего так не люблю, как писать песни. Вот есть у тебя грустная история, ты ее проживаешь. Тебе одиноко и плохо. Но вдруг слова складываются в предложения, рождается музыка. И вот ты уже не одинок в своих чувствах. И всё это было не зря», — написала Анна.
Ранее она уже ответила хейтерам (от англ. hate, «ненавидеть». — Прим. ред.), поливающим её грязью в соцсетях и мессенджерах. Певица посоветовала им пообщаться с ней лично и задать все интересующие вопросы, вместо того, чтобы наводнять негативом Интернет.
Читайте также:
Седокова согласилась на интервью о Янисе Тимме
«Не обязана себя хоронить»: Юрий Лоза заступился за Анну Седокову
«Он отказывался от психолога»: Седокова рассказала, как пыталась спасти Тимму
* Запрещённая в России социальная сеть
Александр Бойцов