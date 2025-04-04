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Седокова согласилась на интервью о Янисе Тимме

Анна Седокова сообщила, что даст первое интервью после смерти Тиммы
Анна Седокова (Фото: Telegram @secretanna)

Анна Седокова (Фото: Telegram @secretanna)

Анна Седокова сообщила, что согласилась на первое интервью после смерти бывшего супруга Яниса Тиммы.
Так, певица опубликовала фотографию, сделанную в машине по дороге в студию, и призналась, что очень волнуется перед откровенным разговором.

При этом она не уточнила, о чем именно пойдет речь в интервью и кому именно она его собирается давать. Однако, скорее всего, разговор будет о Янисе Тимме.

Седокова постепенно начала возвращаться к нормальной жизни после того, как Тимма совершил суицид. Она начала выходить в свет и вернулась в соцсети. Девушка долго не реагировала на нападки со стороны родственников и знакомых Тиммы, которые обвиняли ее в том, что именно она довела Яниса до смерти своими изменами.

В последние дни в соцсетях певица ответила всем недоброжелателям и уже рассказала некоторые подробности совместной жизни с бывшим супругом.

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#суицид
«Уходила и плакала»: Ханна раскрыла подробности отношений с Пашу
Ханна призналась, что болезненно реагирует на критику мужа
04 апреля 2025, 08:22

Ханна (фото: Instagram* @offi_hanna)

Певица Ханна (Анна Иванова) по-прежнему болезненно реагирует на критику супруга Пашу (Павел Курьянов) в отношении своей музыкальной деятельности, однако уже научилась не воспринимать ее в штыки.
Ханна и Пашу женаты девять лет. В этих отношениях с музыкальным продюсером девушка стала развивать сольную карьеру и стала популярной певицей. При этом она призналась, что совмещать рабочие и романтические отношения с Пашу ей довольно сложно.

По ее словам, сначала было непросто работать с продюсером, который был ее молодым человеком, а потом стал мужем.

«И когда он говорил какие-то вещи, которые по работе казались бы нормальными от продюсера, но меня это задевало прежде всего, как его женщину. И я уходила, плакала», — рассказала Ханна на канале «Кристина Егиазарова».

Со временем Ханна научилась разделять работу и семью и не воспринимать критику мужа в штыки. Она добавила, что как-то они сели и поговорили обо всем.

Тем не менее артистка уточнила, что по-прежнему болезненно реагирует на критику Пашу, однако научилась быстро успокаиваться.

«Когда мы дома работаем в кабинете, мы можем друг на друга погавкаться, но, когда выходим из кабинета, забываем о рабочих моментах. У меня еще, конечно, есть такое остаточное явление — обидеться, но это очень быстро проходит. Раньше, если это длилось по несколько дней, то сейчас через три-четыре минуты я отхожу», — поделилась Ханна.

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«Не сложилось»: Муза Киркорова рассказала о переменах в личной жизни
Муза Киркорова Марго Овсянникова переживает расставание
04 апреля 2025, 08:21

Марго Овсянникова (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Марго Овсянникова призналась, что больше не верит в вечную любовь. Об этом она рассказала в беседе с «Пятым каналом».
Недавно Овсянникова делилась подробностями о тайном возлюбленном, на отношения с которым делала большую ставку. Имя избранника звезда «Дома-2» не назвала, только описала его как «пупсика», добавив, что он напоминает певца Джастина Бибера. Однако теперь стало известно, что влюбленные разошлись.

«В любовь на всю жизнь я не верю. С пупсиком уже не сложилось — значит уже не на всю жизнь», — заявила Марго.

Напомним, Маргарита Овсянникова уже успела выйти замуж, родить ребенка, развестись, после чего стала фавориткой Филиппа Киркорова.

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#семья
#жизнь
#любовь
#отношения
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«От мамки у нее характер»: Софья Синицына показала новые фото дочери от Павла Табакова
Софья Синицына опубликовала новые фото дочери от Павла Табакова
04 апреля 2025, 07:51

Софья Синицына (Фото: ВКонтакте @yasinitsynasonyaolegovna)

Актриса Софья Синицына опубликовала новые фото дочери Мии от Павла Табакова, отметив, что девочка унаследовала ее характер.
Напомним, Синицына растит дочь от Павла Табакова. Пара распалась еще до рождения девочки, однако молодые люди сохранили нормальные отношения. Мия живет с мамой и часто видится с отцом, который помогает финансово.

Синицына накануне опубликовала новый снимок Мии.

«Приехала моя бешено красивая и нежная женщина», — написала актриса.


Дочь Синициной и Табакова Мия (Фото: Instagram* @yasinitsyna)

При этом подписчики написали, что девочка очень похожа на папу и дедушку.

«От "мамки" у нее характер, что немало, поверьте», — заявила артистка.

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* Запрещен в РФ
#женщина
#фото
#актриса
#отношения
#instagram
#девочка
#люди
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«Первый внук всегда самый любимый!»: ​Семья Стриженовых отметила 7-летие внука в одинаковых ​футболках
Стриженовы выложили фото с 7-летия старшего внука в одинаковых футболках
04 апреля 2025, 07:29

Екатерина и Александр Стриженовы с внуками (Фото: Instagram* @strizhenovae)

Семья Стриженовых собралась на шумный праздник — 7-летие любимого внука Пети. Звездные бабушка с дедушкой Екатерина и Александр Стриженовы устроили старшему внуку вместе со всей семьей торжество в одинаковых футболках.
В четверг Анастасия, мама троих сыновей — Пети, Александра и Георгия, позвала родных отметить день рождения старшего.

Екатерина Стриженова с внуком Петей (Фото: Instagram* @strizhenovae)

Екатерина выложила в соцсети уютные фото: вся семья в футболках с портретом именинника, а малыши-близнецы Александр и Георгий уютно устроились на руках у бабушки и деда. Поклонники растрогались, назвав Стриженовых молодой и дружной командой, а Петю — счастливым внуком, окружённым заботой.

«Петя Петрович, ты очень ждал этой даты, считал дни, и вот наконец тебе исполнилось 7 лет! С твоим появлением на свет наша с дедушкой жизнь изменилась. Ты наполнил её новым счастьем, новыми заботами и смыслами.
Мы желаем тебе справиться с важной миссией старшего брата. Но знай, что наш первый внук всегда самый, самый любимый!», — написала радостная бабушка.
Внук Екатерины и Александра Стриженовых Петя (Фото: Instagram* @strizhenovae)

Екатерина не раз говорила, как Петя изменил их с мужем жизнь. Она гордится дочерью, которая справилась с рождением троих сыновей, особенно близнецов, ставших приятным сюрпризом для семьи.

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Надежда Сысоева выложила откровенные фото в мокрой майке на голое тело

*Запрещенная в России экстремистская организация
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#семьи
#мама
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Надежда Сысоева выложила откровенные фото в мокрой майке на голое тело
04 апреля 2025, 06:12

Надежда Сысоева (Фото: Telegram @sysoevatg)

Надежда Сысоева выложила в личном блоге откровенные фото в мокрой майке, едва прикрывающей тело. После разрыва с молодым бойфрендом звезда решила напомнить всем о своей красоте.
Сорокалетняя блондинка всегда любила хвастаться фигурой в блоге, но на этот раз она превзошла себя. На снимках Надежда позирует в коротких шортах и белой майке, которая намокла и облегла её формы, выделив грудь.

Фанаты тут же принялись писать комплименты, называя её красоткой и даже обещая поставить фото на заставку. Но нашлись и критики — кто-то вспомнил её неидеальный вид на шоу «Выжить в Самарканде», особенно на испытании, и ехидно подметил это в комментариях.

Надежда Сысоева (Фото: Telegram @sysoevatg)

Жизнь Сысоевой в последнее время была полна драм. Расставшись с Сашей Стоуном после шоу «Выжить в Дубае», она до сих пор соседствует с ним в одном доме — они здороваются, но держат дистанцию.

Надежда Сысоева (Фото: Telegram @sysoevatg)

29 марта Сысоева посетила шоу «Подружки», где Катя Вяликова, Лиза Ющук, Ульяна Пылаева и Ася Резник выбирают парня для гостьи. Артистка заявила о четких требованиях к будущему бойфренду.

«Не волосатый на теле — ну спина, вот это вот всё... Бритые подмышки, но волосы на голове – густые, брови и ресницы тоже. Длинные пальцы и в целом удлиненные конечности. Симпатичное лицо, красивая улыбка, здоровые зубы и привлекательные губы. Стильный, хороший вкус во всем. Одевается модно, но адекватно», — описала она своего идеального мужчину.
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