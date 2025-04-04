Седокова согласилась на интервью о Янисе Тимме

Анна Седокова (Фото: Telegram @secretanna)
Анна Седокова сообщила, что согласилась на первое интервью после смерти бывшего супруга Яниса Тиммы.
Так, певица опубликовала фотографию, сделанную в машине по дороге в студию, и призналась, что очень волнуется перед откровенным разговором.
При этом она не уточнила, о чем именно пойдет речь в интервью и кому именно она его собирается давать. Однако, скорее всего, разговор будет о Янисе Тимме.
Седокова постепенно начала возвращаться к нормальной жизни после того, как Тимма совершил суицид. Она начала выходить в свет и вернулась в соцсети. Девушка долго не реагировала на нападки со стороны родственников и знакомых Тиммы, которые обвиняли ее в том, что именно она довела Яниса до смерти своими изменами.
В последние дни в соцсетях певица ответила всем недоброжелателям и уже рассказала некоторые подробности совместной жизни с бывшим супругом.
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При этом она не уточнила, о чем именно пойдет речь в интервью и кому именно она его собирается давать. Однако, скорее всего, разговор будет о Янисе Тимме.
Седокова постепенно начала возвращаться к нормальной жизни после того, как Тимма совершил суицид. Она начала выходить в свет и вернулась в соцсети. Девушка долго не реагировала на нападки со стороны родственников и знакомых Тиммы, которые обвиняли ее в том, что именно она довела Яниса до смерти своими изменами.
В последние дни в соцсетях певица ответила всем недоброжелателям и уже рассказала некоторые подробности совместной жизни с бывшим супругом.
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Элина Позднякова