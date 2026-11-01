«Обиделась как на мужчину»: Продюсер объяснил претензии Волочковой к Николаеву

01 ноября 2026, 21:15

Дворцов прокомментировал обвинения Волочковой в адрес экс-PR-директора Николаева

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Музыкальный продюсер Сергей Дворцов прокомментировал обвинения Анастасии Волочковой в адрес бывшего PR-директора Максима Николаева.





Ранее Волочкова сообщила, что Николаев обманным путём забрал её деньги за концерты в Краснодаре. В беседе с Пятым каналом Дворцов заявил, что Анастасия — добрый и доверчивый человек, который часто попадает в неприятные ситуации.

«Мне очень жаль Настю. Я к ней очень хорошо отношусь. Я её люблю», — признался продюсер.

«Настя прекрасно знала и понимала, что Николаев должен получить свой определённый процент. То есть, 50% условно сейчас, по предоплате, и остальная сумма после непосредственного своего выступления. Возможно, её что-то не устроило, и она, скорее всего, как на мужчину на него обиделась, разозлилась и решила как-то, наверное, всеобще пожаловаться», — предположил Дворцов.