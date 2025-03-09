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«Чешет языком и клепает заказуху»: Вика Цыганова прошлась по Оскару Кучере, защитившему Филиппа Киркорова

Вика Цыганова прошлась по Оскару Кучере, который защитил Филиппа Киркорова
Вика Цыганова (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Вика Цыганова (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Премия «Виктория», которая состоялась в начале марта в Москве, вызвала много обсуждений в обществе. Особенное внимание привлекло присуждение Филиппу Киркорову звания «Певец года».
Певица Вика Цыганова заявила, что награда присуждена несправедливо, поскольку достижения исполнителя за последний год незначительны. Такое заявление задело актёра Оскара Кучеру, который резко раскритиковал позицию Цыгановой и заступился за Киркорова.

«Цыганова негодует! Она, видите ли, не согласна с итогами очередной премии, на которой Филипп Киркоров получил награду „Певец года“. Вика, дело в том, что не одним патриотизмом на сцене жив человек. Нет, дорогая! „Певцов года“ дают за талант. А Киркорову его не занимать. С дверью он давно разобрался, да и мы тоже», – отметил Кучера.
В ответ Цыганова жёстко прошлась по Кучере, отметив, что он не разбирается в музыке и понимает, какие песни на самом деле могут вызвать отклик слушателей.

«Я не удивлена, что люди вроде Кучеры, живущие всю жизнь в тесноте голубого экрана, не знают песен, которые греют души бойцов в окопах на передовой. Или хитами Кучера считает лишь то, что за миллионные рекламные бюджеты постоянно гудит из всех утюгов? Очевидно так», – высказалась Цыганова.
Также Вика решила пройтись по профессиональным качествам Кучеры, заявив, что у него отсутствует талант, а его задача как телеведущего – «чесать языком и клепать заказуху», с чем он тоже справляется плохо.

Кроме того, Цыганова призвала обратить внимание не только на Киркорова, но и на Лолиту с Ксенией Собчак, которые тоже не являются выдающимися людьми или даже «русскими по духу». Все они, по её словам, имеют двойное гражданство и двойственные моральные принципы.

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Наташа Королёва раскрыла неожиданную правду об отношениях с Тарзаном и рассказала, почему праздновала 8 Марта одна
Наташа Королёва раскрыла правду об отношениях с Сергеем Глушко
09 марта 2025, 14:38

Наташа Королёва и Сергей Глушко (фото: Telegram @korolevastar)

Певица Наташа Королёва публично пожаловалась на мужа, который постоянно сбегает из дома. Звезда заявила, что каждое 8 Марта Сергей Глушко, более известный как Тарзан, проводит не с ней из-за работы.
Исполнительница призналась, что для неё уже давно не существует Международного женского дня. Выяснилось, что в этот день её супруг отмечает день рождения. Более того, именно в этот день Тарзана не бывает дома из-за работы.

«У него такая была профессия, когда его никогда не было в этот праздник, потому что он дарил свою любовь женской аудитории. А сейчас он переквалифицировался в актера. Тоже его никогда нет дома. И на 8 Марта в том числе», – отметила Королёва.
В этом году Тарзан отпраздновал 55-летие на сцене Алтайского дворца культуры. В честь юбилея Королёва хотела собрать гостей в ресторана, но Сергей отказался от такой затеи. Он заявил, что его тяготят застолья, который ведут к обжорству и чрезмерному опьянению, поэтому он всегда старается бежать от столов.

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#8 марта
#актёр
#певица
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Рэпер MACAN со сцены назвал возлюбленную Марию Мотину невестой
09 марта 2025, 14:20

MACAN (фото: Telegram @macan_official1)

Рэпер MACAN во время концерта 8 марта назвал свою возлюбленную Марию Мотину невестой. Музыкант прямо со сцены обратился к девушке с трогательной речью.
«Дорогая моя Маруся, которая невеста, я поражаюсь на самом деле, как ты умудряешься совмещать в себе два, как мне кажется, основополагающих для мужчин и женщин качества. Во-первых, ты очень смиренна – и даже в моменте, где, наверное, другие бы сопротивлялись каким-то моим просьбам или требованиям, ты смиренно стоишь за моей спиной и служишь мне невероятной поддержкой и опорой. И по совместительству являешься для меня большим учителем, другом и даже где-то наставником», – заявил исполнитель, слова которого передаёт Super.
Отметим, что пара публично не сообщала о своей помолвке, однако ещё в январе внимательные поклонники заметили кольцо на безымянном пальце Мотиной. Девушка, в отличие от жениха, часто публикует в личном блоге совместные фотографии и открыто рассказывает о личной жизни. Также появляются на её страницы и фотографии в нижнем белье. Однако, как известно, рэпер категорически против такого контента, о чём он рассказывал в своих интервью.

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«У меня тогда были критерии: вдул бы или нет»: Алексей Чумаков рассказал о начале отношений с Юлией Ковальчук

«Будет жить моя мама»: 18-летняя дочь Юлии Началовой анонсировала посмертный альбом певицы
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#девушка
#отношения
#любовь
#рэп
#музыка
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Сумка за 3 млн от Сердюкова, чёрная икра и люксовые подарки от друзей: Ксения Бородина отпраздновала день рождения в Куршевеле
Ксения Бородина отпраздновала день рождения в Куршевеле
09 марта 2025, 14:04

Ксения Бородина и Николай Сердюков (фото: Telegram @borodylia0803)

Ксения Бородина 8 марта отпраздновала не только Международный женский день, но и день рождения. На этот раз бывшая звезда «ДОМа-2» отметила праздник с большим размахом.
42-летие телеведущая отметила на курорте для богачей – вместе с женихом Николаем Сердюковым она прилетела в Куршевель. Также на празднование приехали бывшая солистка «Блестящих» Ольга Орлова, звёздный визажист Сердар Камбаров и другие близкие знакомые Бородиной.

Звезда вышла к гостям в синем свитере, белых брюках и больших меховых унтах по колено.

Бородиной подарили щедрые люксовые подарки. Сердюков преподнёс возлюбленной сумку Kelly стоимостью три миллиона рублей и огромный букет роз. Друзья вручили телеведущей пакеты от Saint Laurent, Chanel, Amina Muaddi и Dior.

Впрочем, подарки окупились: Бородина пригласила гостей в ресторан спа-отеля Le Lana, где средний чек составляет 100 тысяч рублей. На праздничном столе было шампанское от пяти тысяч рублей за бутылку и чёрная икра.

К слову, Бородина часто отдыхает во Франции, однако с женихом на любимый курорт она прибыла впервые.

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#день рождения
#праздник
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«Будет жить моя мама»: 18-летняя дочь Юлии Началовой анонсировала посмертный альбом певицы
Дочь Юлии Началовой анонсировала выход посмертного альбома певицы
09 марта 2025, 12:38

Юлия Началова (фото: РИА Новости/Антон Денисов)

Дочь Юлии Началовой исполнила последнее желание матери, которое та не успела реализовать при жизни.
18-летняя дочь певицы от футболиста Евгения Алдонина Вера анонсировала выход посмертного альбома матери.

«Мы рады, что скоро это случится. 16 марта на всех цифровых площадках состоится релиз альбома, в песнях которого и продолжает жить моя мама, Юлия Началова», – заявила Вера Алдонина.
Вера Алдонина (фото: Instagram* @ veraldonina)

Девушка также в посте в личном блоге привела фрагмент интервью, в котором Юлия Началова рассказывает о съёмках клипа к новой композиции.

«Песня, на которую мы снимаем клип, называется „Жди меня“. Это песня из нового русскоязычного альбома, который будет называться „Вера“», – рассказывала тогда певица.
В комментариях поклонники творчества Началовой восторженно отнеслись к новости и сообщили, что с нетерпением будут ждать выхода альбома скончавшейся певицы.

Напомним, что Юлии Началовой не стало в марте 2019 года. Она умерла от сепсиса на фоне нескольких серьёзных хронических заболеваний. Ей было всего 38 лет.

Единственная дочь певицы в прошлом году с золотой медалью окончила школу и поступила во ВГИК, избрав творческий путь.

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*запрещён в РФ
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#новости
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«У меня тогда были критерии: вдул бы или нет»: Алексей Чумаков рассказал о начале отношений с Юлией Ковальчук
Алексей Чумаков рассказал о начале отношений с Юлией Ковальчук
09 марта 2025, 12:22

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук (фото: Telegram @juliakovalchuk82)

Пару Алексея Чумакова и Юлии Ковальчук считают одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Звёзды вместе почти 20 лет и воспитывают дочерей Амелию и Алисию.
Исполнители уже не раз рассказывали свою историю знакомства. Они сблизились на одном из ледовых шоу. Алексей запал в душу бывшей солистке группы «Блестящие», но дальше подготовки к отчётным выступлениям дело не заходило.

Чумаков не сразу заметил Ковальчук. Алексей рассказывал, что в тот момент даже не задумывался о создании семьи, к тому же, тогда у него была девушка.

«Ну, хорошая, симпатичная девушка, красивая, яркая, живая. Двигается красиво. Секси. Я бы как бы да… И у меня тогда были критерии типа: да или нет, вдул бы или не вдул бы. Вдул бы. Вдул с последствиями, но тогда я не планировал. А у меня тогда девушка была», – делился Чумаков в YouTube-шоу «Света вокруг света».
При этом Юлия не стала разлучницей, она и сама тогда состояла в отношениях с другим мужчиной. Когда обе пары расстались, Ковальчук и Чумаков сошлись.

Чумаков заявил, что является счастливым человеком и отцом двух дочерей. Он во всём поддерживает супругу, и даже присутствовал на её родах.

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