«Чешет языком и клепает заказуху»: Вика Цыганова прошлась по Оскару Кучере, защитившему Филиппа Киркорова

Вика Цыганова (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Премия «Виктория», которая состоялась в начале марта в Москве, вызвала много обсуждений в обществе. Особенное внимание привлекло присуждение Филиппу Киркорову звания «Певец года».
Певица Вика Цыганова заявила, что награда присуждена несправедливо, поскольку достижения исполнителя за последний год незначительны. Такое заявление задело актёра Оскара Кучеру, который резко раскритиковал позицию Цыгановой и заступился за Киркорова.
Кроме того, Цыганова призвала обратить внимание не только на Киркорова, но и на Лолиту с Ксенией Собчак, которые тоже не являются выдающимися людьми или даже «русскими по духу». Все они, по её словам, имеют двойное гражданство и двойственные моральные принципы.
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«Цыганова негодует! Она, видите ли, не согласна с итогами очередной премии, на которой Филипп Киркоров получил награду „Певец года“. Вика, дело в том, что не одним патриотизмом на сцене жив человек. Нет, дорогая! „Певцов года“ дают за талант. А Киркорову его не занимать. С дверью он давно разобрался, да и мы тоже», – отметил Кучера.В ответ Цыганова жёстко прошлась по Кучере, отметив, что он не разбирается в музыке и понимает, какие песни на самом деле могут вызвать отклик слушателей.
«Я не удивлена, что люди вроде Кучеры, живущие всю жизнь в тесноте голубого экрана, не знают песен, которые греют души бойцов в окопах на передовой. Или хитами Кучера считает лишь то, что за миллионные рекламные бюджеты постоянно гудит из всех утюгов? Очевидно так», – высказалась Цыганова.Также Вика решила пройтись по профессиональным качествам Кучеры, заявив, что у него отсутствует талант, а его задача как телеведущего – «чесать языком и клепать заказуху», с чем он тоже справляется плохо.
Кроме того, Цыганова призвала обратить внимание не только на Киркорова, но и на Лолиту с Ксенией Собчак, которые тоже не являются выдающимися людьми или даже «русскими по духу». Все они, по её словам, имеют двойное гражданство и двойственные моральные принципы.
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Анастасия Чинкова