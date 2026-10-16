«Басик»: Николай Басков раскрыл неожиданное школьное прозвище

16 октября 2026, 22:59

Певец Николай Басков вспомнил, как его называли в детстве

Николай Басков (Фото: Instagram* / @nikolaibaskov)

Николай Басков поделился забавным воспоминанием из школьных лет. Об этом сообщает «Пятый канал».





Во время общения с журналистами на концерте, посвящённом его 50-летию, певец рассказал, каким прозвищем его называли одноклассники.





«В школе, помню, было прозвище Басик», — признался артист.