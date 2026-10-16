«Басик»: Николай Басков раскрыл неожиданное школьное прозвище
Певец Николай Басков вспомнил, как его называли в детстве
Николай Басков поделился забавным воспоминанием из школьных лет. Об этом сообщает «Пятый канал».
Во время общения с журналистами на концерте, посвящённом его 50-летию, певец рассказал, каким прозвищем его называли одноклассники.
«В школе, помню, было прозвище Басик», — признался артист.По словам Баскова, теперь знакомые давно перестали обращаться к нему таким образом. В профессиональной и светской среде певца обычно называют по имени и отчеству — Николай Викторович.
Тем временем Лолита Милявская недавно пошутила, что могла бы стать идеальной супругой для Баскова. Певица с иронией заметила, что будущей избраннице Николая придётся непросто: ей нужно будет превзойти его маму и по уму, и по красоте.