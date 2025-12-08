«Просто невыгодно»: Алана Мамаева объяснила, почему Тимати не хочет жениться
Алана Мамаева рассказала, что Тимати избегает брака из-за активов
Алана Мамаева предположила, что Тимати до сих пор не оформил отношения официально из-за материальных причин. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По словам Аланы, большое количество активов может быть причиной того, что артист избегает штампа в паспорте.
«Ему, наверное, невыгодно жениться, потому что у него слишком много активов. Если он женится, то все хотелки нужно будет согласовывать с женой. Поэтому, думаю, ему это просто невыгодно», — заявила Мамаева на фестивале «Новая Песня года 2025».Напомним, что сейчас 42-летний рэпер состоит в отношениях с Валентиной Ивановой, которая недавно родила ему дочь.