«Просто невыгодно»: Алана Мамаева объяснила, почему Тимати не хочет жениться

08 декабря 2025, 12:17

Алана Мамаева рассказала, что Тимати избегает брака из-за активов

Алана Мамаева (Фото: Instagram* / @alana_mamaeva)

Алана Мамаева предположила, что Тимати до сих пор не оформил отношения официально из-за материальных причин. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





По словам Аланы, большое количество активов может быть причиной того, что артист избегает штампа в паспорте.





«Ему, наверное, невыгодно жениться, потому что у него слишком много активов. Если он женится, то все хотелки нужно будет согласовывать с женой. Поэтому, думаю, ему это просто невыгодно», — заявила Мамаева на фестивале «Новая Песня года 2025».