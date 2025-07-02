«Не хочу, наснималась»: Пугачева согласилась на фото с Галкиным* с одним условием

02 июля 2025, 17:01

Алла Пугачева и Максим Галкин* ( РИА Новости / Илья Питалев )

Алла Пугачева, которая недавно переехала из Израиля на Кипр, а затем оказалась в Италии, согласилась на совместную фотографию с Максимом Галкиным*. Однако, по сообщениям, она настояла на значительном ретушировании снимка.





Ранее исполнительница избегала публичности и отказывалась фотографироваться с мужем, заявляя в соцсетях:





«Нет, я не хочу. Я за свою жизнь уже наснималась», — отметила певица.

