«Не хочу, наснималась»: Пугачева согласилась на фото с Галкиным* с одним условием

Алла Пугачева и Максим Галкин* ( РИА Новости / Илья Питалев )

Алла Пугачева, которая недавно переехала из Израиля на Кипр, а затем оказалась в Италии, согласилась на совместную фотографию с Максимом Галкиным*. Однако, по сообщениям, она настояла на значительном ретушировании снимка.



Ранее исполнительница избегала публичности и отказывалась фотографироваться с мужем, заявляя в соцсетях:

«Нет, я не хочу. Я за свою жизнь уже наснималась», — отметила певица.
Максим Галкин* в итоге смог уговорить супругу, но с условием сильной обработки изображения. Сейчас семья артистов проживает в Италии, стараясь не попадаться на глаза прохожим.

*Внесен в реестр иностранных агентов Министерством юстиции РФ.

Виктория Иванченко

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