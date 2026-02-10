«Такие рождаются раз в 100 лет»: Сосо Павлиашвили вспомнил Виктора Цоя

Достижения.рф

Сосо Павлиашвили рассказал о личной встрече с Виктором Цоем
Сосо Павлиашвили поделился личными воспоминаниями о Викторе Цое и назвал легенду русского рока по-настоящему уникальной фигурой.



В шоу «Посиделки на Дорожном радио» артист рассказал, что был знаком с Цоем давно, однако одна из последних встреч запомнилась ему особенно сильно.

По словам Павлиашвили, тогда Виктор высоко оценил его выступление на концерте — и этот момент стал для Сосо по-настоящему ценным.

Артист подчеркнул, что Цой обладал редким масштабом личности: он мог собрать не просто стадион, а целый город — и даже весь русскоговорящий мир — одним своим появлением. При этом, несмотря на всенародную любовь, музыкант оставался удивительно простым и «земным» человеком.

«Такие, как Цой, рождаются раз в 100 лет. Его родила сама эпоха», — отметил Павлиашвили.
По его словам, Цой был «парнем с соседней улицы», которому верили именно за его искренность и отсутствие звездной болезни. Более того, Сосо отметил, что от Виктора исходило не чувство превосходства, а наоборот — ощущение очищения и внутреннего спокойствия.
