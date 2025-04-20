«Не хочу рисковать в третий раз»: Алена Апина выразила готовность встречаться, но не выходить замуж

Дочь режиссера Егора Кончаловского и актрисы Любови Толкалиной, заключившая брак в 19 лет, пожаловалась Hello! на трудности в жизни замужней дамы и не рекомендовала девушкам столь рано соглашаться на предложение руки и сердца от возлюбленного.