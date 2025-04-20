«Не хочу рисковать в третий раз»: Алена Апина выразила готовность встречаться, но не выходить замуж

Алена Апина (Фото: Инстаграм* @neapina)
Звезда группы «Комбинация» Алена Апина, удивившая поклонников недавним появлением в откровенном наряде на фестивале в столице, сделала заявление о своей личной жизни. В эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ певица объявила, что готова к новой любви.
Недавно певица появилась на фестивале на сцене фестиваля «Удачные песни» в Москве в кожаном боди с короткими шортами, колготках в сетку и высоких кожаных сапогах. Апина уточнила: благодаря подбору питания и физической активности она добилась прекрасной фигуры и может показаться в откровенном наряде. Публика предположила, что теперь у звезды не будет отбоя от поклонников. Однако сама Алена уверяет: она не против нового романа, но есть нюанс.
Стоит напомнить, что бывшая солистка группы «Комбинация» была замужем дважды. Первым супругом будущей певицы стал художник-график Валерий Апин, во второй раз артистка вышла замуж за бизнесмена Александра Иратова.
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«Встречаться — пожалуйста, а выходить замуж — нет. Я дважды была замужем, и каждый раз это заканчивалось не очень хорошо. Не хочу рисковать в третий раз», — откровенничала Алена Апина.
Стоит напомнить, что бывшая солистка группы «Комбинация» была замужем дважды. Первым супругом будущей певицы стал художник-график Валерий Апин, во второй раз артистка вышла замуж за бизнесмена Александра Иратова.
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Ольга Енгалычева