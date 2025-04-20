Слетавшая в космос Кэти Перри недовольна тем, как медиа осветили событие

Кэти Перри (Фото: Инстаграм* @katyperry)
Певица Кэти Перри недовольна шоу, которое устроили из ее полета в космос, сообщила газета Daily Mail.
Американская певица в восторге от полета в космос, однако она разозлилась из-за того, как журналисты осветили событие. Так, инсайдер, знакомый с ситуацией, признался, что Кэти не хотела публикаций из самой капсулы, где упоминался ее тур.
В результате из знаменательного события СМИ сделали шоу, это пришлось Перри не по нраву, объяснил инсайдер.
Напомним, 14 апреля певица Кэти Перри и еще пять женщин отправились в космос на американской ракете New Shepard. Полёт организовала компания Blue Origin, принадлежащая основателю Amazon Джеффу Безосу.
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«Крупные планы с ромашкой, пение What a Wonderful World в невесомости, упоминание трек-листа тура — все это теперь кажется ей излишним», — поделился источник.
В результате из знаменательного события СМИ сделали шоу, это пришлось Перри не по нраву, объяснил инсайдер.
«Кэти не жалеет, что полетела в космос. Это было жизненно важное переживание», — подчеркнул он.
Напомним, 14 апреля певица Кэти Перри и еще пять женщин отправились в космос на американской ракете New Shepard. Полёт организовала компания Blue Origin, принадлежащая основателю Amazon Джеффу Безосу.
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Ольга Енгалычева