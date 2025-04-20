Mash: Вера Брежнева начала сдавать недвижимость в Москве

Вера Брежнева (Фото: Инстаграм* @ververa)
Певица Вера Брежнева начала сдавать свою недвижимость в Москве примерно за 300 тысяч рублей, чтобы зарабатывать в РФ после закрытия ИП в 2022 году, сообщил Телеграм-канал Mash.
Брежнева сдает в аренду офисные помещения в Пресненском районе Москвы дочерней компании бывшего супруга Константина Меладзе. По информации канала, за помещение платит лейбл Gusli. Его владельцем является музыкальный продюсер Андрей Джахая.
Gusli — суббренд лейбла «Первое музыкальное издательство» — крупнейшей компании в российской музыкальной индустрии.
Уточнялось, что 12% издательства владеет сестра Константина Меладзе Лиана, а до 2023 года эти же проценты находились в собственности у Константина. Стоимость аренды подобного помещения в столичном районе превышает 260 тысяч рублей.
Представители «гуслей» не стали комментировать ситуацию.
Ранее сообщалось, что ведьминский бизнес участницы 13-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» Елены Голуновой стал приносить в два раза меньше денег.
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Gusli — суббренд лейбла «Первое музыкальное издательство» — крупнейшей компании в российской музыкальной индустрии.
Уточнялось, что 12% издательства владеет сестра Константина Меладзе Лиана, а до 2023 года эти же проценты находились в собственности у Константина. Стоимость аренды подобного помещения в столичном районе превышает 260 тысяч рублей.
Представители «гуслей» не стали комментировать ситуацию.
Ранее сообщалось, что ведьминский бизнес участницы 13-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» Елены Голуновой стал приносить в два раза меньше денег.
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Ольга Енгалычева