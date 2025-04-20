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Mash: Вера Брежнева начала сдавать недвижимость в Москве

Вера Брежнева (Фото: Инстаграм* @ververa)

Вера Брежнева (Фото: Инстаграм* @ververa)

Певица Вера Брежнева начала сдавать свою недвижимость в Москве примерно за 300 тысяч рублей, чтобы зарабатывать в РФ после закрытия ИП в 2022 году, сообщил Телеграм-канал Mash.
Брежнева сдает в аренду офисные помещения в Пресненском районе Москвы дочерней компании бывшего супруга Константина Меладзе. По информации канала, за помещение платит лейбл Gusli. Его владельцем является музыкальный продюсер Андрей Джахая.

Gusli — суббренд лейбла «Первое музыкальное издательство» — крупнейшей компании в российской музыкальной индустрии.

Уточнялось, что 12% издательства владеет сестра Константина Меладзе Лиана, а до 2023 года эти же проценты находились в собственности у Константина. Стоимость аренды подобного помещения в столичном районе превышает 260 тысяч рублей.

Представители «гуслей» не стали комментировать ситуацию.

Ранее сообщалось, что ведьминский бизнес участницы 13-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» Елены Голуновой стал приносить в два раза меньше денег.

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#бизнес
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«Теперь я не могу там спать»: Юлия Барановская рассказала, кто из домашних держит ее в страхе
Телеведущая Юлия Барановская заявила, что боится спать из-за желтого питона
20 апреля 2025, 18:36

Юлия Барановская (Фото: Телеграм @ybaranovskaya_tv)

Телеведущая Юлия Барановская пожаловалась на необычное увлечение троих ее детей, появившихся в гражданском браке с футболистом Андреем Аршавиным. Она заявила, что наследники обожают экзотическую живность, которую содержат дома.
В частности, в 2023 году в особняке Юлии обосновался полутораметровый питон по кличке Бананчик. Змея пугает телеведущую, наблюдая за ней из террариума в гостиной.

«Я раньше могла прийти с работы очень поздно и заснуть на диване в гостиной. Теперь я не могу там спать, потому что ночью гуляет желтый питон. Я даже на диван лечь не могу. Меня это стекло террариума от страха не спасает», — призналась Барановская в шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

Юлия отметила, что боится однажды проснуться в объятиях змеи, которая порой сбегает из своего террариума и свободно ползает по жилищу телеведущей.

Помимо прочего, холодильник Барановской наполнен грызунами и иными лакомствами для питона.

«Я открываю морозилку, там лежат мыши в пакете. Они специально выращенные, с определенными добавками», — уточнила телеведущая.

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Mash: Вера Брежнева начала сдавать недвижимость в Москве
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«Не хочу рисковать в третий раз»: Алена Апина выразила готовность встречаться, но не выходить замуж
Певица Алена Апина заявила, что готова вступить в новые отношения
20 апреля 2025, 18:12

Алена Апина (Фото: Инстаграм* @neapina)

Звезда группы «Комбинация» Алена Апина, удивившая поклонников недавним появлением в откровенном наряде на фестивале в столице, сделала заявление о своей личной жизни. В эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ певица объявила, что готова к новой любви.
Недавно певица появилась на фестивале на сцене фестиваля «Удачные песни» в Москве в кожаном боди с короткими шортами, колготках в сетку и высоких кожаных сапогах. Апина уточнила: благодаря подбору питания и физической активности она добилась прекрасной фигуры и может показаться в откровенном наряде. Публика предположила, что теперь у звезды не будет отбоя от поклонников. Однако сама Алена уверяет: она не против нового романа, но есть нюанс.

«Встречаться — пожалуйста, а выходить замуж — нет. Я дважды была замужем, и каждый раз это заканчивалось не очень хорошо. Не хочу рисковать в третий раз», — откровенничала Алена Апина.

Стоит напомнить, что бывшая солистка группы «Комбинация» была замужем дважды. Первым супругом будущей певицы стал художник-график Валерий Апин, во второй раз артистка вышла замуж за бизнесмена Александра Иратова.

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Слетавшая в космос Кэти Перри недовольна тем, как медиа осветили событие
20 апреля 2025, 17:45

Кэти Перри (Фото: Инстаграм* @katyperry)

Певица Кэти Перри недовольна шоу, которое устроили из ее полета в космос, сообщила газета Daily Mail.
Американская певица в восторге от полета в космос, однако она разозлилась из-за того, как журналисты осветили событие. Так, инсайдер, знакомый с ситуацией, признался, что Кэти не хотела публикаций из самой капсулы, где упоминался ее тур.

«Крупные планы с ромашкой, пение What a Wonderful World в невесомости, упоминание трек-листа тура — все это теперь кажется ей излишним», — поделился источник.

В результате из знаменательного события СМИ сделали шоу, это пришлось Перри не по нраву, объяснил инсайдер.

«Кэти не жалеет, что полетела в космос. Это было жизненно важное переживание», — подчеркнул он.

Напомним, 14 апреля певица Кэти Перри и еще пять женщин отправились в космос на американской ракете New Shepard. Полёт организовала компания Blue Origin, принадлежащая основателю Amazon Джеффу Безосу.

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«Моя единственная любовница»: Василию Вакуленко 45 лет. Скандалы, наркозависимость и личная жизнь Басты
20 апреля 2025, 17:05

Баста/ Василий Вакуленко (Фото: Instagram* @bastaakanoggano)

Российский рэпер, музыкант, композитор, сценарист, режиссёр и продюсер Василий Вакуленко отмечает свой 45-летний юбилей. Эту звезду отечественного шоу-бизнеса многие знают под творческим псевдонимом Баста и проектами Ноггано, N1NT3ND0 (Нинтендо), Gorilla Zippo. О творческой и личной жизни исполнителя многочисленных хитов читайте в материале «Радио 1».

Детство певца


Баста/ Василий Вакуленко (Фото: Instagram* @bastaakanoggano)

Василий Вакуленко появился на свет 20 апреля 1980 года в Ростове-на-Дону. Его родителями стали военнослужащий Михаил Вакуленко и Анна Раздайбеда, которая в то время была студенткой.

Когда Василий был ребёнком, его родители расстались, и воспитанием мальчика занимались бабушка и дедушка. С малых лет Василий демонстрировал музыкальные таланты. Бабушка отдала ребёнка в музыкальную школу, где он начал заниматься игре на фортепиано и аккордеоне. Кроме того, он пел в церковном хоре.

Став немного старше, Василий потерял интерес к учебе, прогуливал занятия и приносил плохие оценки. Так и не окончив 10-й класс, Вакуленко бросил школу.

Мама настояла на поступлении сына в местное музыкальное училище. Василий согласился, выбрав дирижерско-хоровое отделение, но и это обучение было не окончено после того, как в жизни будущей звезды появился реп.

На пути к славе


Баста/ Василий Вакуленко (Фото: Instagram* @bastaakanoggano)

В 1997 году Василий присоединился к группе «Психолирик». Его первая авторская композиция «Город» была включена в альбом «Первый удар». В 1999 году коллектив сменил название на «Каста», а Виталий Вакуленко впервые взял себе сценический псевдоним Баста.

В возрасте 18 лет молодой музыкант создал песню «Моя игра», с которой он выступил на сцене Дворца спорта в Ростове. Именно это произведение принесло ему первую популярность.

Карьера Вакуленко начала набирать обороты после того, как диск группы оказался в руках у Богдана Титомира. Именно он и познакомил Вакуленко с творческим объединением «Gazgolder», совладельцем которого Баста стал спустя несколько лет.

С 2006 года диски исполнителя начали выходить один за другим. За 10 лет активной работы Василий Вакуленко стал легендой в мире музыки, проявив себя как талантливый рэпер, продюсер, актёр и режиссёр.

Баста/ Василий Вакуленко (Фото: Instagram* @bastaakanoggano)

В 2015 году Баста стал наставником в четвёртом сезоне телешоу «Голос» на Первом канале. Впоследствии он примет участие еще в 7, 9 и 11-м сезонах, четыре раза получив звание лучшего наставника проекта.

Помимо прочего, этот талантливый музыкант принимал участие в съёмках фильмов «Газгольдер» и «КЕ-ДЫ». Он также создал музыкальное сопровождение для фильмов «Текст» и «Притяжение». Кроме того, он озвучивал мультсериал «Гетто».

Личная жизнь


Баста/ Василий Вакуленко и Елена Пинская (Фото: Instagram* @bastaakanoggano)

Василий Вакуленко называет себя однолюбом. С 2009 года он состоит в браке с Еленой Пинской, которая работает в сфере журналистики. У пары две дочери: Мария, родившаяся 3 декабря 2009 года, и Василиса, появившаяся на свет 21 декабря 2013 года.

«Единственная моя любовница — это студия. Жена знает, где меня можно найти. Мне незачем заставлять себя быть порядочным, я изначально такой человек — однолюб. Я даже не понимаю суть измены. Наблюдаю такой пример, и это бедные люди! Они так страдают, а им надо просто прекратить это и друг друга не насиловать. Ничего страшного в расставании нет: любили и любили, а теперь всё прошло», — делился в интервью Woman.ru исполнитель.

«Мне все равно на деньги»: Баста заявил, что не умеет говорить «нет» жене и дочкам
«Мне все равно на деньги»: Баста заявил, что не умеет говорить «нет» жене и дочкам

Наркотическая зависимость


Баста/ Василий Вакуленко (Фото: Instagram* @bastaakanoggano)

В 2023 году Василий Вакуленко в рамках программы «Сессия» на платформе VK, которую ведёт Дмитрий Дибров, рассказал о своём опыте употребления наркотических веществ в молодости и о том, как долго он пытался избавиться от этой зависимости.

«Наркотики на многое открыли глаза, стало понятно, что в одном человеке может умещаться доброе, настоящее, искреннее и светлое, а также темное, злобное и фатальное. Мне стало понятно, что со мной что-то не так. Я себя за это очень долго уничтожал, мне понадобилось много времени и труда, чтобы примириться с собой таким», — делился Баста.

Василий смог преодолеть свою вредную привычку. 22 апреля 2003 года он принял решение отказаться от наркотиков, а освободившийся потенциал направил в творчество.

Скандалы с Бастой


В профессиональной среде Баста заработал репутацию человека, склонного к скандалам, учитывая, как часто он вступал в конфликты с коллегами.

Конфликт с Кириллом Толмацким (Децлом)

В 2016 году Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, подал в суд на ночной клуб Gazgolder, утверждая, что громкая музыка мешает жителям квартала. В ответ на претензию Вакуленко выразил своё недовольство в социальных сетях. Это привело к новому иску от Толмацкого, который требовал публичных извинений и моральной компенсации.

Суд постановил выплатить Толмацкому 50 тысяч рублей. Конфликт между артистами привлёк внимание общественности и вызвал обсуждение вопросов, связанных с поведением в общественных местах и взаимоотношениями между знаменитостями.

Конфликт с Алексеем Долматовым (Гуфом)

Баста/ Василий Вакуленко и Алексей Долматов/ Гуф (Фото: Instagram* @bastaakanoggano)

В 2019 году Алексей Долматов, известный как Гуф, заявил Ксении Собчак, что Василий Вакуленко прибегнул к помощи «бандитов», чтобы не дать ему покинуть лейбл «Газгольдер». Василий Вакуленко отрицал эти обвинения и утверждал, что не прибегал к таким методам.

«Я к нему очень бережно отношусь, понимаю все его вводные: психические заболевания и то, что связано с веществами. Конечно, мне горько. Потому что то, что сделали мы для него в свое время, больше не делал никто. К дополнительным ресурсам я не прибегал. Бандиты у него в голове… Скажу так, если бы подключились бандиты, Леха был бы здесь», — пояснял Василий в одном из интервью.

Конфликты на проекте «Голос»

Василий Вакуленко также был участником скандалов, связанных с телевизионным проектом «Голос». Изначально он был негативно настроен по отношению к некоторым участникам и коллегам по проекту. Например, Вакуленко высказывал своё мнение о том, кто из наставников сможет лучше работать с молодыми артистами.

С некоторыми коллегами по проекту у Василия возникали мелкие ссоры. Не все из них получали дальнейшее развитие, но некоторые моменты обсуждались публично.

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«Он все по дому делает сам»: дочь режиссера Кончаловского о замужестве в 19 лет
Дочь режиссера Кончаловского Мария не рекомендовала играть свадьбу в 19 лет
20 апреля 2025, 16:08

Никита Кузьмин и Мария Михалкова-Кончаловская (Фото: Инстаграм* @welcometomaria)

Дочь режиссера Егора Кончаловского и актрисы Любови Толкалиной, заключившая брак в 19 лет, пожаловалась Hello! на трудности в жизни замужней дамы и не рекомендовала девушкам столь рано соглашаться на предложение руки и сердца от возлюбленного.
В 2020 году Мария Михалкова-Кончаловская заключила брак с бизнесменом Никитой Кузьминым, который старше ее на восемь лет. Дочка режиссера отметила, что сама приняла такое решение, ведь они с возлюбленным тогда встречались уже примерно два года.

«Мы поженились сразу после пандемии. Но рекомендовать так рано выходить замуж я бы не стала. Потому что совсем не у всех может быть так, как у нас с Никитой», — откровенничала Мария.

По словам девушки, ей бывает трудно договориться с мужем из-за разных взглядов на многие вопросы, в том числе бытовые.

«Слава Богу, ему не надо хотя бы готовить — он спокойно может выйти в кафе и поесть. И вообще, он все по дому делает сам…Я отвечаю не столько за быт, сколько за атмосферу», — призналась дочь Кончаловского.

Мария обратила внимание, что в основном ее обязанности по дому ограничиваются покупкой различного декора для дома и кормлением домашних любимцев.

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