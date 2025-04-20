«Он все по дому делает сам»: дочь режиссера Кочаловского о замужестве в 19 лет

Никита Кузьмин и Мария Михалкова-Кончаловская (Фото: Инстаграм* @welcometomaria)
Дочь режиссера Егора Кончаловского и актрисы Любови Толкалиной, заключившая брак в 19 лет, пожаловалась Hello! на трудности в жизни замужней дамы и не рекомендовала девушкам столь рано соглашаться на предложение руки и сердца от возлюбленного.
В 2020 году Мария Михалкова-Кончаловская заключила брак с бизнесменом Никитой Кузьминым, который старше ее на восемь лет. Дочка режиссера отметила, что сама приняла такое решение, ведь они с возлюбленным тогда встречались уже примерно два года.
По словам девушки, ей бывает трудно договориться с мужем из-за разных взглядов на многие вопросы, в том числе бытовые.
Мария обратила внимание, что в основном ее обязанности по дому ограничиваются покупкой различного декора для дома и кормлением домашних любимцев.
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«Мы поженились сразу после пандемии. Но рекомендовать так рано выходить замуж я бы не стала. Потому что совсем не у всех может быть так, как у нас с Никитой», — откровенничала Мария.
По словам девушки, ей бывает трудно договориться с мужем из-за разных взглядов на многие вопросы, в том числе бытовые.
«Слава Богу, ему не надо хотя бы готовить — он спокойно может выйти в кафе и поесть. И вообще, он все по дому делает сам…Я отвечаю не столько за быт, сколько за атмосферу», — призналась дочь Кончаловского.
Мария обратила внимание, что в основном ее обязанности по дому ограничиваются покупкой различного декора для дома и кормлением домашних любимцев.
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Ольга Енгалычева