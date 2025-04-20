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«Он все по дому делает сам»: дочь режиссера Кочаловского о замужестве в 19 лет

Дочь режиссера Кончаловского Мария не рекомендовала играть свадьбу в 19 лет
Никита Кузьмин и Мария Михалкова-Кончаловская (Фото: Инстаграм* @welcometomaria)

Никита Кузьмин и Мария Михалкова-Кончаловская (Фото: Инстаграм* @welcometomaria)

Дочь режиссера Егора Кончаловского и актрисы Любови Толкалиной, заключившая брак в 19 лет, пожаловалась Hello! на трудности в жизни замужней дамы и не рекомендовала девушкам столь рано соглашаться на предложение руки и сердца от возлюбленного.
В 2020 году Мария Михалкова-Кончаловская заключила брак с бизнесменом Никитой Кузьминым, который старше ее на восемь лет. Дочка режиссера отметила, что сама приняла такое решение, ведь они с возлюбленным тогда встречались уже примерно два года.

«Мы поженились сразу после пандемии. Но рекомендовать так рано выходить замуж я бы не стала. Потому что совсем не у всех может быть так, как у нас с Никитой», — откровенничала Мария.

По словам девушки, ей бывает трудно договориться с мужем из-за разных взглядов на многие вопросы, в том числе бытовые.

«Слава Богу, ему не надо хотя бы готовить — он спокойно может выйти в кафе и поесть. И вообще, он все по дому делает сам…Я отвечаю не столько за быт, сколько за атмосферу», — призналась дочь Кончаловского.

Мария обратила внимание, что в основном ее обязанности по дому ограничиваются покупкой различного декора для дома и кормлением домашних любимцев.

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«Моя единственная любовница»: Василию Вакуленко 45 лет. Скандалы, наркозависимость и личная жизнь Басты
20 апреля 2025, 17:05

Баста/ Василий Вакуленко (Фото: Instagram* @bastaakanoggano)

Российский рэпер, музыкант, композитор, сценарист, режиссёр и продюсер Василий Вакуленко отмечает свой 45-летний юбилей. Эту звезду отечественного шоу-бизнеса многие знают под творческим псевдонимом Баста и проектами Ноггано, N1NT3ND0 (Нинтендо), Gorilla Zippo. О творческой и личной жизни исполнителя многочисленных хитов читайте в материале «Радио 1».

Детство певца


Баста/ Василий Вакуленко (Фото: Instagram* @bastaakanoggano)

Василий Вакуленко появился на свет 20 апреля 1980 года в Ростове-на-Дону. Его родителями стали военнослужащий Михаил Вакуленко и Анна Раздайбеда, которая в то время была студенткой.

Когда Василий был ребёнком, его родители расстались, и воспитанием мальчика занимались бабушка и дедушка. С малых лет Василий демонстрировал музыкальные таланты. Бабушка отдала ребёнка в музыкальную школу, где он начал заниматься игре на фортепиано и аккордеоне. Кроме того, он пел в церковном хоре.

Став немного старше, Василий потерял интерес к учебе, прогуливал занятия и приносил плохие оценки. Так и не окончив 10-й класс, Вакуленко бросил школу.

Мама настояла на поступлении сына в местное музыкальное училище. Василий согласился, выбрав дирижерско-хоровое отделение, но и это обучение было не окончено после того, как в жизни будущей звезды появился реп.

На пути к славе


Баста/ Василий Вакуленко (Фото: Instagram* @bastaakanoggano)

В 1997 году Василий присоединился к группе «Психолирик». Его первая авторская композиция «Город» была включена в альбом «Первый удар». В 1999 году коллектив сменил название на «Каста», а Виталий Вакуленко впервые взял себе сценический псевдоним Баста.

В возрасте 18 лет молодой музыкант создал песню «Моя игра», с которой он выступил на сцене Дворца спорта в Ростове. Именно это произведение принесло ему первую популярность.

Карьера Вакуленко начала набирать обороты после того, как диск группы оказался в руках у Богдана Титомира. Именно он и познакомил Вакуленко с творческим объединением «Gazgolder», совладельцем которого Баста стал спустя несколько лет.

С 2006 года диски исполнителя начали выходить один за другим. За 10 лет активной работы Василий Вакуленко стал легендой в мире музыки, проявив себя как талантливый рэпер, продюсер, актёр и режиссёр.

Баста/ Василий Вакуленко (Фото: Instagram* @bastaakanoggano)

В 2015 году Баста стал наставником в четвёртом сезоне телешоу «Голос» на Первом канале. Впоследствии он примет участие еще в 7, 9 и 11-м сезонах, четыре раза получив звание лучшего наставника проекта.

Помимо прочего, этот талантливый музыкант принимал участие в съёмках фильмов «Газгольдер» и «КЕ-ДЫ». Он также создал музыкальное сопровождение для фильмов «Текст» и «Притяжение». Кроме того, он озвучивал мультсериал «Гетто».

Личная жизнь


Баста/ Василий Вакуленко и Елена Пинская (Фото: Instagram* @bastaakanoggano)

Василий Вакуленко называет себя однолюбом. С 2009 года он состоит в браке с Еленой Пинской, которая работает в сфере журналистики. У пары две дочери: Мария, родившаяся 3 декабря 2009 года, и Василиса, появившаяся на свет 21 декабря 2013 года.

«Единственная моя любовница — это студия. Жена знает, где меня можно найти. Мне незачем заставлять себя быть порядочным, я изначально такой человек — однолюб. Я даже не понимаю суть измены. Наблюдаю такой пример, и это бедные люди! Они так страдают, а им надо просто прекратить это и друг друга не насиловать. Ничего страшного в расставании нет: любили и любили, а теперь всё прошло», — делился в интервью Woman.ru исполнитель.

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Наркотическая зависимость


Баста/ Василий Вакуленко (Фото: Instagram* @bastaakanoggano)

В 2023 году Василий Вакуленко в рамках программы «Сессия» на платформе VK, которую ведёт Дмитрий Дибров, рассказал о своём опыте употребления наркотических веществ в молодости и о том, как долго он пытался избавиться от этой зависимости.

«Наркотики на многое открыли глаза, стало понятно, что в одном человеке может умещаться доброе, настоящее, искреннее и светлое, а также темное, злобное и фатальное. Мне стало понятно, что со мной что-то не так. Я себя за это очень долго уничтожал, мне понадобилось много времени и труда, чтобы примириться с собой таким», — делился Баста.

Василий смог преодолеть свою вредную привычку. 22 апреля 2003 года он принял решение отказаться от наркотиков, а освободившийся потенциал направил в творчество.

Скандалы с Бастой


В профессиональной среде Баста заработал репутацию человека, склонного к скандалам, учитывая, как часто он вступал в конфликты с коллегами.

Конфликт с Кириллом Толмацким (Децлом)

В 2016 году Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, подал в суд на ночной клуб Gazgolder, утверждая, что громкая музыка мешает жителям квартала. В ответ на претензию Вакуленко выразил своё недовольство в социальных сетях. Это привело к новому иску от Толмацкого, который требовал публичных извинений и моральной компенсации.

Суд постановил выплатить Толмацкому 50 тысяч рублей. Конфликт между артистами привлёк внимание общественности и вызвал обсуждение вопросов, связанных с поведением в общественных местах и взаимоотношениями между знаменитостями.

Конфликт с Алексеем Долматовым (Гуфом)

Баста/ Василий Вакуленко и Алексей Долматов/ Гуф (Фото: Instagram* @bastaakanoggano)

В 2019 году Алексей Долматов, известный как Гуф, заявил Ксении Собчак, что Василий Вакуленко прибегнул к помощи «бандитов», чтобы не дать ему покинуть лейбл «Газгольдер». Василий Вакуленко отрицал эти обвинения и утверждал, что не прибегал к таким методам.

«Я к нему очень бережно отношусь, понимаю все его вводные: психические заболевания и то, что связано с веществами. Конечно, мне горько. Потому что то, что сделали мы для него в свое время, больше не делал никто. К дополнительным ресурсам я не прибегал. Бандиты у него в голове… Скажу так, если бы подключились бандиты, Леха был бы здесь», — пояснял Василий в одном из интервью.

Конфликты на проекте «Голос»

Василий Вакуленко также был участником скандалов, связанных с телевизионным проектом «Голос». Изначально он был негативно настроен по отношению к некоторым участникам и коллегам по проекту. Например, Вакуленко высказывал своё мнение о том, кто из наставников сможет лучше работать с молодыми артистами.

С некоторыми коллегами по проекту у Василия возникали мелкие ссоры. Не все из них получали дальнейшее развитие, но некоторые моменты обсуждались публично.

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«Смотришь в зеркало — вроде хорошо»: Валерия высказалась о хейтерах, критикующих ее внешность
Певица Валерия заявила, что ее не волнуют хейтеры, критикующие внешность
20 апреля 2025, 15:47

Валерия (Фото: Инстаграм* @valeriya)

Валерия высказалась о хейте в Сети. Артистка заявила, что постоянно получает негативные комментарии от недоброжелателей по поводу ее внешнего вида. Оказалось, что многим не нравится, что певица экспериментирует со стилем и указывают ей на возраст.
Валерия призналась, что уже привыкла к хейту, поэтому гадкие высказывания в свою сторону ее никак не волнуют. Помимо прочего, певица не исключает, что ей порой самой не нравится, как смотрятся образы с телеэкрана.

«Хочется удивлять, но где-то, возможно, был перебор, где-то случился недобор. Смотришь в зеркало — вроде хорошо, а на экране — не то... Всегда, что бы я ни надела, обязательно парочка таких комментариев найдется… Вообще не задевает. Я уже знаю среднестатистический образ человека, который это пишет», — откровенничала супруга Иосифа Пригожина в шоу «Секрет на миллион».

Валерия обратила внимание, что обычно едкие комментарии пишут ее ровесницы или женщины постарше.

Гости передачи Сосо Павлиашвили и Стас Пьеха выразили предположение, что недоброжелатели являются несчастными людьми, у которых не сложилась жизнь. Они уверены, что нет смысла бороться с хейтерами, их лучше сразу блокировать.

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Измены женам, сын с аутизмом и несостоявшаяся свадьба с цыганкой из «Кармелиты»: Как сейчас живет актер Максим Щёголев?
20 апреля 2025, 15:23

Максим Щёголев (Фото: Instagram*@maximvale)

19 апреля Максим Щеголев, известный актёр, отметил свой 43-й день рождения. Он сыграл множество ярких персонажей в популярных сериалах, но особенно полюбились зрителям его роли в «Молодых и злых», «Кармелите. Цыганская страсть» и «Втором дыхании». О творческой и личной жизни артиста читайте в материале «Радио 1».

Начало творческого пути


Максим Щёголев (Фото: Instagram*@maximvale)

Максим Щёголев родился 20 апреля 1982 года в Воронеже. Его отец, Валерий Константинович, служил на подводной лодке, а мать, Ирина Александровна, работала врачом. Несмотря на совсем не творческую семью мальчик тянулся к прекрасному.

Максим с ранних лет увлёкся бальными танцами и впоследствии достиг уровня кандидата в мастера спорта. Кроме того, он занимался танцами на профессиональной основе и работал моделью.

После школы Максим хотел стать врачом, но, столкнувшись с высоким конкурсом в медицинских вузах, поступил в Воронежскую государственную академию искусств, а затем продолжил обучение в ГИТИСе. Еще во время обучения Щёголев дебютирует на сцене Театра Луны.

А после ГИТИСа актер попадает в творческую лабораторию известного режиссера Анатолия Васильева при Школе-студии МХАТ. Годовое обучение заканчивается тем, что Васильев берет молодого артиста в труппу «Школы драматического искусства».

Работа к кино


Максим Щёголев (Фото: Instagram*@maximvale)

Свою кинокарьеру Максим Щёголев начал с эпизодических ролей в лентах «Слепой», «Аэропорт», «Солдаты 6» и еще нескольких проектах. В 2006 году актер получил первую серьезную роль в сериале «Молодые и злые», после которой публика полюбила восходящую звезду.

Сейчас в фильмографии Щёголева насчитывается более 110 работ в кино. Режиссеры часто видят в нем стража правопорядка, поэтому среди героев, в которых перевоплощается артист, — следователи, юристы, сыщики.

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Личная жизнь


Максим Щёголев с детьми: Ильей, Марией и Екатериной (Фото: Instagram*@maximvale)

Личная жизнь Щёголева под стать творческой: весьма насыщена на события. Первой его большой любовью стала коллега по цеху Татьяна Солнцева. В гражданском браке этой пары появился в 2002 году сын Илья.

Отношения не продержались долго, но Максим всегда общался с ребенком и поддерживал хорошие отношения с его матерью. Спустя время стало известно, что Илья имеет особенность развития, и мальчику поставили диагноз «аутизм».

«Не сразу поняли, что Илюшка особенный. Обо всем узнали, когда ему было около трех лет. Тогда мы с Таней заметили, что он не торопится говорить, — тогда и забили тревогу. Я его очень люблю, он мой старшенький. И он действительно особенный, потому что первый. Илья невероятно здоров физически, у него потрясающие математические способности», — цитирует актера kino-teatr.ru.

Первый официальный брак Максима Щёголева случился с Аллой Казаковой, которая, как и первая избранница артиста, была актрисой. В 2007 году у них появилась на свет дочь Мария, а в 2008-м родилась вторая девочка — Екатерина.

Юлия Зимина (Фото: Instagram*@yuliaziminaa)

В 2010 году в жизни актера появилась актриса Юлия Зимина, цыганка из сериала «Кармелита». Ради нее Максим оставил семью с двумя детьми и окунулся в чувства с головой.

«Юлия — прекрасный человек, красивая, очень талантливая. Вся Россия была влюблена в нее. И я не стал исключением. Пришел к жене и заявил об этом, сказав, что больше не хочу оставаться с ней. Так что инициатором расставания был я. Но наш союз с Аллой не был идеальным, многое мы не смогли преодолеть вместе. Зато я был честен и не играл», — рассказывал артист на передаче «Судьба человека».
Страстный роман с «цыганкой» длился порядка трех лет, но так и не сложился в нечто серьезное. Официальной причиной разрыва отношений стали различия в характерах.

«Мы хотели сделать громкую и пышную свадьбу, но надо было решить материальные проблемы и обеспечить будущее. Мы пытались создать какую-то базу, чтобы была стабильность, но не успели. Юлия запрещала мне ночевать у детей. Мне, как мужчине, это было непонятно», — вспоминал актер.

Максим Щёголев, Теона Дольникова с сыном Лукой (Фото: Instagram*@maximvale)

В конце 2015 года Щёголев начал встречаться с Теоной Дольниковой, актрисой и певицей. Они скрывали свои отношения почти год, и только в 2016 году о них стало известно широкой публике. В феврале 2017 года Максим Щёголев в четвёртый раз стал отцом. Теона родила Максиму сына Луку.

В интервью изданию ok-magazine.ru она поделилась своим отношением к детям и бывшим женам Щёголева:

«Когда я узнала, что у него трое детей, подумала: круто! Человек уже знает, как и что надо делать. Честно говоря, я раньше не видела, чтобы отцы, у которых есть бывшие жены, были так внимательны к своим детям и даже к бывшим женам. Этот факт заставляет еще больше уважать человека, это действительно очень редкое качество. Я рада, что у меня нет комплексов на этот счет».


Актер сейчас


Максим Щёголев (Фото: Instagram*@maximvale)

Максим Щёголев сконцентрирован на съёмках в кино и сериалах, а также на воспитании детей. В 2024 году в фильмографии Щёголева появился новый проект — криминальный сериал «Сармат». В нём актёр исполнил роль оперативника Артёма Стеклова.

Кроме того, в 2025 году в производстве находятся ленты «Колбаса», «Пираты XXI века», «По следу зверя». С течением времени Щёголев стал принимать участие в проектах только с одобрения своего духовного наставника. Никакие гонорары и другие факторы не могли заставить его согласиться на роль, если его духовный наставник не даст на это разрешения.

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#ребёнок
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Ведьминский бизнес участницы «Битвы экстрасенсов» Елены Голуновой стал приносить в два раза меньше денег
SHOT: сибирская ведьма Елена Голунова стала зарабатывать в два раза меньше
20 апреля 2025, 15:08

Елена Голунова (Фото: Телеграм @golunovachannel)

Ведьминский бизнес участницы 13-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» Елены Голуновой стал приносить в два раза меньше денег. Официальный доход сибирской ведьмы упал с 1,7 млн до 700 тысяч, при этом запись на недешевые сеансы расписана на год вперед, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Отмечалось, что ещё 12 лет назад Голунова зарегистрировала ООО «КАДИ». Сначала доход разделился между ведьмой и ее сыном Владом Кадони, затем Елена стала заниматься всем сама. Через компанию она предоставляет свои услуги, продает обереги и книги.

Личные встречи сибирская ведьма проводит в Москве и Новосибирске. Если подождать примерно год, то Голунова проведет сеанс за 35 тысяч рублей. А если увидеть ведьму нужно немедленно, то за 70 тысяч рублей получится записаться в течение пары месяцев. Оплату за свои ведьминские услуги, говорят клиенты, Голунова принимает наличными, сразу после беседы.

Хоть менеджер и говорит о плотной записи на год вперед, официально ее компания за 2024 год заработала лишь примерно 700 тысяч рублей, а это в 2,5 раза меньше, чем в 2023 году.

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#эзотерика
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«Я в ужасе»: Колин Фаррелл собирается отдать сына в приют из-за редкого заболевания
Актер Колин Фаррелл объявил, что отдаст сына в приют из-за синдрома Ангельмана
20 апреля 2025, 14:40

Колин Фаррелл (Фото: кадр из фильма «Вдовы»)

Ирландский актер Колин Фаррелл заявил, что собирается отдать сына в приют для инвалидов из-за редкого заболевания.
Звезда картины «Джентльмены» воспитывает 21-летнего Джеймса, который страдает от синдрома Ангельмана, редкого генетического заболевания, характеризующегося задержкой интеллектуального и физического развития и отсутствием речи.

Фаррелл принял тяжелое для себя решение отдать сына в приют для инвалидов. Актер объяснил свое решение страхом за будущее своего наследника: он переживает, что Джеймс останется один, если с родителями что-то произойдет.

«Это сложно — некоторые родители говорят: «Я хочу сам заботиться о своем ребенке», и я это уважаю. Но я в ужасе от мысли: если завтра у меня случится сердечный приступ и, не дай бог, мать Джеймса, Ким, попадет в автокатастрофу и ее тоже не станет, то Джеймс останется один?» — поделился своими мыслями Колин с журналом Candis Magazine.

По словам Фаррелла, он хочет, чтобы Джеймс обрел место, с которым он будет чувствовать связь.

Артист обратил внимание, что они с избранницей в настоящее время выбирают лучшие варианты учреждений для Джеймса.

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#инвалиды
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