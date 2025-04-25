Жерар Пике бросил модель, с которой изменял Шакире

Жерар Пике и Клара Чиа Марти (Фото: Instagram*, @3gerardpique)
Футболист Жерар Пике расстался с 26-летней моделью Кларой Чиа Марти, с которой он изменял певице Шакире. Об этом сообщает портал Mediaset.
Напомним, что спортсмен и певица прожили вместе 11 лет, в браке родились два сына, но их история любви закончилась громким скандалом. В 2022 году певица сообщила, что они с Пике разошлись. Выяснилось, что мужчина изменял избраннице с молодой блондинкой — Кларой Чиа Марти.
Об изменах экс-супруга Шакира узнала необычным способом. Дело в том, что у них всегда был клубничный джем в холодильнике, который ела только певица. Когда она вернулась с гастролей, то обнаружила, что банка была наполовину пуста. Тогда она и поняла, что в доме была другая девушка. После Шакира давала интервью и говорила, что пожертвовала карьерой ради Пике. Теперь певица активно занимается музыкой. Дети остались с ней.
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*запрещён в РФ.
Об изменах экс-супруга Шакира узнала необычным способом. Дело в том, что у них всегда был клубничный джем в холодильнике, который ела только певица. Когда она вернулась с гастролей, то обнаружила, что банка была наполовину пуста. Тогда она и поняла, что в доме была другая девушка. После Шакира давала интервью и говорила, что пожертвовала карьерой ради Пике. Теперь певица активно занимается музыкой. Дети остались с ней.
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*запрещён в РФ.
Анастасия Чубина