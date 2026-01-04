«Не сдаваться»: Елена Товстик обратилась к россиянкам после расставания с мужем-изменщиком

04 января 2026, 06:01

Елена Товстик обратилась к россиянкам после расставания с мужем-изменщиком

Елена Товстик (Instagram* @elenatovstik)

В свой 41‑й день рождения Елена Товстик поделилась с подписчиками не только праздничными кадрами, но и размышлениями о переживаемых испытаниях. Её слова цитирует VOICE.





В личном блоге Елена опубликовала фото с символом наступившего года и несколько снимков с детьми и бывшим супругом.



Семейная драма развернулась несколько месяцев назад, когда Роман Товстик ушёл от жены к Полине Дибровой, которая была подругой Елены и крёстной их общего ребёнка. Официальный развод состоялся в конце сентября, однако экс-супруги до сих пор вовлечены в разбирательства, касающиеся раздела имущества и урегулирования взаимных претензий.



В день рождения Елена выразила искреннюю признательность тем, кто поддержал её в трудный момент. Многодетная мама также обратилась к россиянкам, призвав их стокойсти.



«Все женщины страны пусть смотрят мою историю, мой пример, как не сдаваться, быть символом справедливости. С нами Бог», — высказалась Товстик.