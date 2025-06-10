«Не хотел идти на церемонию»: Андрей Малахов не собирался приезжать на премию ТЭФИ из-за обиды на жюри
Андрей Малахов не хотел приезжать на премию ТЭФИ из-за обиды на жюри
Телеведущий Андрей Малахов посетил церемонию премии «ТЭФИ-2025», хотя изначально не собирался этого делать. Как оказалось, причиной является обида на жюри мероприятия.
На прошлой церемонии шоу Андрея «Песни от всей души» не забрало главную статуэтку, что и стало причиной обиды.
«Мой коллектив настолько надеялся в прошлом году, имея рейтинги и народную любовь, но награду получил... даже не помню кто. Ребята были настолько расстроены, что я с этой церемонией решил закончить раз и навсегда! Но сегодня решил поддержать канал и свою коллегу Дашу Златопольскую, которая номинирована, поэтому я здесь», — поделился Малахов с изданием 7Дней.
По итогу Андрей не зря посетил мероприятие, так как его отметили сразу в трех номинациях. Среди них: «Ведущий развлекательного ток-шоу», «Развлекательное ток-шоу выходного дня» и «Лучшая программа». Может быть поддержка Малахова помогла завоевать статуэтку и Златопольской, ведь она стала лауреатом в номинации «Интервьюер».
Теперь в отношении телеведущего жюри поступили справедливо. Несмотря на это, Андрей одним из первых покинул мероприятие, так как опаздывал на съемки.