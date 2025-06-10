«Не хотел идти на церемонию»: Андрей Малахов не собирался приезжать на премию ТЭФИ из-за обиды на жюри

10 июня 2025, 01:06

Андрей Малахов не хотел приезжать на премию ТЭФИ из-за обиды на жюри

Андрей Малахов (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Телеведущий Андрей Малахов посетил церемонию премии «ТЭФИ-2025», хотя изначально не собирался этого делать. Как оказалось, причиной является обида на жюри мероприятия.





На прошлой церемонии шоу Андрея «Песни от всей души» не забрало главную статуэтку, что и стало причиной обиды.





«Мой коллектив настолько надеялся в прошлом году, имея рейтинги и народную любовь, но награду получил... даже не помню кто. Ребята были настолько расстроены, что я с этой церемонией решил закончить раз и навсегда! Но сегодня решил поддержать канал и свою коллегу Дашу Златопольскую, которая номинирована, поэтому я здесь», — поделился Малахов с изданием 7Дней.