Николай Цискаридзе взял псевдоним: «Все начинаю с нуля»

09 июня 2025, 22:14

Артист Николай Цискаридзе взял псевдоним для выступления на сцене театра

Николай Цискаридзе (Фото: Инстаграм* @tsiskaridzenikolay)

Николай Цискаридзе дебютирует в Московском Художественном театре. Пресс-служба учреждения заявила, что артист выступит под псевдонимом Максим Николаев. Звезда балета объявил об этом лично на пресс-конференции в РИА Новости.





Первой ролью артиста на драматической сцене будет спектакль Юрия Квятковского по пьесе Михаила Булгакова «Кабала святош». Оказалось, что Цискаридзе сыграет короля Франции Людовика XIV.



Со слов артиста, он привык жить с ощущением, что Николай Цискаридзе не имеет к нему отношения.





«Это медийное лицо, человек подтянутый, бодро идущий по жизни. Если применительно к балету, то он всегда в трико, всегда главный герой. А я по своей внутренней конструкции совершенно другой человек. И на драматической сцене я все начинаю с нуля», — откровенничал звезда балета.