«Стальные колени»: Сын Олега Газманова назвал самый популярный мем об отце
Родион Газманов назвал мем о коленях отца самым популярным в Сети
Певец Родион Газманов назвал мем о коленях своего отца Олега Газманова самым популярным в Сети.
В беседе с NEWS.ru телеведущий напомнил, что веб-шутка появилась после видео, где Газманов-старший энергично танцует под трек «Я по жизни загулял». Один из пользователей тогда написал: «У него стальные колени, хочу такие же».
«Когда меня спрашивают, как я прыгаю на сцене и не устаю, то отвечаю: «У меня точно такие же колени, как у Газманова», — отметил Родион.Сейчас Олег Михайлович, которому 22 июля исполнилось 75 лет, набирает популярность среди зумеров. Его сын считает, что артист покорил молодую аудиторию благодаря запоминающимся текстам и мелодиям.
«Популярность песен отца среди разных слоёв населения и возрастных групп феноменальна. Он умеет создать и описать словами такой образ, который цепляет и вызывает эмоцию», — заявил Газманов-младший.По его мнению, это и есть главный секрет хорошей песни.