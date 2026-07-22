«Стальные колени»: Сын Олега Газманова назвал самый популярный мем об отце

22 июля 2026, 18:47

Родион Газманов назвал мем о коленях отца самым популярным в Сети

Родион и Олег Газмановы (Фото: Telegram @gazmanovOG)

Певец Родион Газманов назвал мем о коленях своего отца Олега Газманова самым популярным в Сети.





В беседе с NEWS.ru телеведущий напомнил, что веб-шутка появилась после видео, где Газманов-старший энергично танцует под трек «Я по жизни загулял». Один из пользователей тогда написал: «У него стальные колени, хочу такие же».

«Когда меня спрашивают, как я прыгаю на сцене и не устаю, то отвечаю: «У меня точно такие же колени, как у Газманова», — отметил Родион.

«Популярность песен отца среди разных слоёв населения и возрастных групп феноменальна. Он умеет создать и описать словами такой образ, который цепляет и вызывает эмоцию», — заявил Газманов-младший.