«Не хочется, чтобы мои дети такое видели»: Люся Чеботина объяснила свой принципиальный отказ от постельных сцен в кино

27 августа 2025, 03:15

Люся Чеботина объяснила свой отказ от постельных сцен в кино планами на материнство

Люся Чеботина (Фото: Instagram* @lusia_chebotina)

Певица Люся Чеботина объяснила свой принципиальный отказ от участия в постельных сценах и откровенных фотосессиях. На творческом вечере группы «Иванушки International» в рамках конкурса «Новая волна» артистка призналась, что ее решение связано с будущим материнством. Слова звезды передает издание «StarHit».





Несмотря на более 14 ролей в кино, Чеботина никогда не снималась в интимных сценах. Артистка не хочет, чтобы ее будущие дети видели подобный контент.





«Я боюсь постельных сцен. Если бы мне предложили роль с постельными сценами, то я, хоть и выгляжу как девушка, которая бы на них решилась, сказала бы «нет». (...) Я все-таки искренне верю, что в будущем стану мамой. И не очень хотела бы, чтобы мои детки такое видели», — объяснила певица.

Люся Чеботина (Фото: Instagram* @lusia_chebotina)



«Потому что партнер по площадке — это твой коллега, а не человек, к которому ты испытываешь какие-то чувства. Мое огромное уважение им, но сама бы я не решилась», — призналась Люся.