«Не хочется, чтобы мои дети такое видели»: Люся Чеботина объяснила свой принципиальный отказ от постельных сцен в кино

Люся Чеботина объяснила свой отказ от постельных сцен в кино планами на материнство
Певица Люся Чеботина объяснила свой принципиальный отказ от участия в постельных сценах и откровенных фотосессиях. На творческом вечере группы «Иванушки International» в рамках конкурса «Новая волна» артистка призналась, что ее решение связано с будущим материнством. Слова звезды передает издание «StarHit».
Несмотря на более 14 ролей в кино, Чеботина никогда не снималась в интимных сценах. Артистка не хочет, чтобы ее будущие дети видели подобный контент.
«Я боюсь постельных сцен. Если бы мне предложили роль с постельными сценами, то я, хоть и выгляжу как девушка, которая бы на них решилась, сказала бы «нет». (...) Я все-таки искренне верю, что в будущем стану мамой. И не очень хотела бы, чтобы мои детки такое видели», — объяснила певица.Съемки для журналов, где нужно раздеваться, она отвергала по той же причине.
Чеботина подчеркнула, что не осуждает коллег за участие в откровенных сценах. Наоборот, она восхищается их профессионализму. Сыграть интимный эпизод, не позволяя внутреннему дискомфорту испортить сцену, очень тяжело.
«Потому что партнер по площадке — это твой коллега, а не человек, к которому ты испытываешь какие-то чувства. Мое огромное уважение им, но сама бы я не решилась», — призналась Люся.Певица отметила, что она предпочла бы сниматься в кинокартинах другой направленности. Так, например, ей по душе сказки и боевики, где сюжеты похожи на приключения Лары Крофт.
