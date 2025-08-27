«Обида душит»: Балерина Анастасия Волочкова раскрыла, за что не может простить собственную мать

27 августа 2025, 00:30

Анастасия Волочкова раскрыла, за что до сих пор держит обиду на собственную мать

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Анастасия Волочкова раскрыла новые детали сложных отношений со своей матерью. Известная балерина обвинила Тамару Волочкову в систематическом вмешательстве в личную жизнь и попытках воспользоваться звездным статусом дочери. О своих переживаниях балерина рассказала в интервью с Общественной Службой Новостей (ОСН).





Анастасия Волочкова утверждает, что мать на протяжении многих лет сознательно разрушала ее романтические отношения. Она делала это «из-за зависти». Но при этом Тамара в полной мере пользовалась известностью и деньгами дочери, чтобы облегчить себе жизнь.





«По сей день мама живет в квартире, которую я ей подарила, она ни дня ни в чем не нуждалась. Обо мне она вспоминала, когда ей что-то нужно было от меня», — вспоминала бывшая прима Большого театра.

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)



«Папа сейчас очень сильно болеет, мне сложно об этом говорить (....) и видеть его в таком состоянии», — призналась она.