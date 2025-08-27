Достижения.рф

«Обида душит»: Балерина Анастасия Волочкова раскрыла, за что не может простить собственную мать

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Анастасия Волочкова раскрыла новые детали сложных отношений со своей матерью. Известная балерина обвинила Тамару Волочкову в систематическом вмешательстве в личную жизнь и попытках воспользоваться звездным статусом дочери. О своих переживаниях балерина рассказала в интервью с Общественной Службой Новостей (ОСН).



Анастасия Волочкова утверждает, что мать на протяжении многих лет сознательно разрушала ее романтические отношения. Она делала это «из-за зависти». Но при этом Тамара в полной мере пользовалась известностью и деньгами дочери, чтобы облегчить себе жизнь.

«По сей день мама живет в квартире, которую я ей подарила, она ни дня ни в чем не нуждалась. Обо мне она вспоминала, когда ей что-то нужно было от меня», — вспоминала бывшая прима Большого театра.
В настоящее время отношения между дочерью и матерью можно считать нейтральными, хотя Анастасию до сих пор «обида душит». А вот о своем отце балерина могла сказать лишь положительные вещи. Звезда отметила, что любит его всем сердцем, волнуется за него.

«Папа сейчас очень сильно болеет, мне сложно об этом говорить (....) и видеть его в таком состоянии», — призналась она.
Ранее Волочкова открыто поделилась своими размышлениями о жизни, свободе и внутренней гармонии. Она пояснила, что отношения с близкими — матерью и дочерью — бывают сложными, но назвала это определённой платой за свою карьеру и публичность.

По словам артистки, несмотря на испытания, она остаётся верна себе и старается жить так, как считает нужным.

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Мария Моисеева

