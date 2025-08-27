Виктория Исакова показала, как их с Юрием Морозом дочь готовится к школьной линейке
Виктория Исакова опубликовала новое фото их с Юрием Морозом дочери Варвары
Актриса Виктория Исакова показала, как ее дочка Варвара готовится к началу учебного года. Звезда выложила в личном блоге фото, на котором девочка примеряет наряд для школьной линейки 1 сентября.
Девятилетняя дочь Виктории и режиссера Юрия Мороза говорит маме, что не любит школу, однако слова противоречат действиям: девочке не терпится пойти на учебу.
«Говорит, что школу никто не любит. Что я её обманывала, когда говорила, что учиться интересно... Но она обожает свою учительницу и по всем соскучилась. А прийти модной — это же никто не отменял», — поделилась Исакова.Варвара родилась в 2015 году. Девочка сейчас является единственным общим ребенком пары. Исакова и Мороз в свое время пережили трагедию — их первый ребёнок умер в возрасте трёх месяцев. При этом у Юрия также есть дочь от прошлого брака, Дарья.
Напомним, что это лето для Виктории с детьми выдалось печальным. Юрий Мороз скончался 14 июля 2025 года после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Ему было 68 лет. На 40-й день после кончины супруга Исакова публиковала трогательное фото Юрия с маленькой Варварой.