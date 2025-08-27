Виктория Исакова показала, как их с Юрием Морозом дочь готовится к школьной линейке

27 августа 2025, 04:01

Виктория Исакова опубликовала новое фото их с Юрием Морозом дочери Варвары

Виктория Исакова с дочерью Варварой (Фото: Telegram @VikaIsakova1210)

Актриса Виктория Исакова показала, как ее дочка Варвара готовится к началу учебного года. Звезда выложила в личном блоге фото, на котором девочка примеряет наряд для школьной линейки 1 сентября.





Девятилетняя дочь Виктории и режиссера Юрия Мороза говорит маме, что не любит школу, однако слова противоречат действиям: девочке не терпится пойти на учебу.





«Говорит, что школу никто не любит. Что я её обманывала, когда говорила, что учиться интересно... Но она обожает свою учительницу и по всем соскучилась. А прийти модной — это же никто не отменял», — поделилась Исакова.