Юрий Антонов выступил на сцене «Новой волны» после новостей о госпитализации — видео

27 августа 2025, 04:36

Юрий Антонов выступил на сцене «Новой волны» в Казани после слухов о госпитализации

Юрий Антонов (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Народный артист России Юрий Антонов вышел 26 августа на сцену «Новой волны» в Казани. Несмотря на слухи о госпитализации после отказа Антонова выступить ранее, сейчас он чувствует себя хорошо. Певец пообщался с журналистами «Super.ru» после своего музыкального номера.





Напомним, что 25 августа Telegram-канал Mash сообщил о резком ухудшении состояния 80-летнего артиста. Распространилась информация, что ему стало плохо за кулисами, после чего звезду увезли на скорой помощи. Однако позже эту информацию опровергли.



Концертный директор певца отметил, что Антонов не вышел на сцену из-за технических неполадок. Со здоровьем артиста все было нормально. Сомневаться в этих утверждениях не стоило — вчера вечером все фанаты Антонова увидели, что он был в отличной форме.



При этом звезда отметил, что его не совсем устроил последний выход на сцену.





«Я волновался, а это нехорошо. Настоящий, профессиональный артист должен выходить на сцену уверенным в себе. Растерялся. (...) Но физически было не тяжело выступать», — поделился он.