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«Не хотела никак отмечать»: супруга Павла Мамаева не стала праздновать 40-й день рождения в Европе

Жена Павла Мамаева Надежда заявила, что отмечает день рождения в Москве
Надежда Санько и Павел Мамаев (Фото: Инстаграм* @mamaeva_nadihope)

Надежда Санько и Павел Мамаев (Фото: Инстаграм* @mamaeva_nadihope)

Сегодня блогер Надежда Санько отмечает день рождения. Жена Павла Мамаева заявила, что все еще ощущает себя девочкой с горящими глазами и неиссякаемой энергией.
Победитель первого сезона шоу «Выжить в Дубае» в январе 2022 года заключил брак с Надеждой Санько. У пары двое общих детей — Тимофей и Павел. Сегодня возлюбленная спортсмена отмечает 40-летие. Санько показала подписчикам стильный образ в светлых тонах.

Блогер появилась в белом платье и длинной летней накидке-кардигане в тон. Жена Мамаева надела туфли-лодочки под цвет наряда и дополнила образ сумкой.

«Молодость, прости... Сегодня мне 40 лет, а я всё еще юная девочка с горящими глазами и неиссякаемой энергией!» — отметила жена Мамаева.

Надежда Санько (Фото: Инстаграм* @mamaeva_nadihope)


Павел не ведет соцсети, поэтому не смог сказать приятные слова супруге публично. Санько уточнила, что сегодня впервые за пять лет отмечает день рождения в Москве. Они с возлюбленным должны были отпраздновать в Европе, но планы поменялись.

«Мы дня через четыре улетаем в другое место. Вообще не хотела никак отмечать, но девочки хотят приехать поздравить», — рассказала именинница.

В настоящее время влюбленные находятся в загородном доме. Надежда призналась, что погода не хочет праздновать на природе и даже на веранде нельзя посидеть из-за холода и дождя.

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#фото
#брак
Оксана Самойлова оставила Джигана с четырьмя детьми в Дубае: «Хочу жить одна»
12 мая 2025, 18:40

Джиган и Оксана Самойлова с детьми (Фото: Telegram @samoilovaariela)

Сегодня семья рэпера Джигана продолжила отдыхать в Дубае в усечённом составе. Оксана Самойлова оставила мужа с четырьмя детьми на курорте, а сама улетела в Россию.
Отметим, что в семье не произошло разлада, просто многодетной маме пришлось сорваться в Москву из-за работы.

Дочери и пятилетний сын долго упрашивали маму не бросать их, но та не могла изменить платы и поменять обратный билет. Лея и Майя даже просились вместе с родительницей в Москву, но получили отказ.

«Нет, я вас не возьму. Потому что я хочу одна жить, свободная и молодая», – в шутку заявила Самойлова.
Отъезд Оксаны, по её словам, непросто дался и Джигану. Однако в своих соцсетях рэпер отрицает приписанные ему страдания.

Но, к слову, надолго Самойлову не хватило. Уже в аэропорту она поняла, что скучает по родным.

«Это очень странное чувство. Я же всегда с детьми, 24/7. Я сейчас поняла, что мне не подходит жить без детей. Я люблю, когда кто-нибудь орёт, верещит, доканывает, что-то просит. Это реально норма моей жизни», – написала блогер в своих соцсетях.
К счастью, разлука будет недолгой, и уже через несколько дней Самойлова вновь воссоединится с семьёй.

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«Ужасная, жестокая и тяжёлая история»: актриса Наталья Селезнёва раскрыла правду о внебрачном сыне Александра Ширвиндта
Жена Александра Ширвиндта запрещала артисту общаться с внебрачным сыном
12 мая 2025, 17:59

Александр Ширвиндт (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Александра Ширвиндта не стало в прошлом году, однако лишь после смерти артиста выяснилось, что у него есть внебрачный сын. Актриса Наталья Селезнёва в эфире программы «Малахов» на канале «Россия 1» рассказала о семейной тайне актёра и обвинила его жену в препятствовании общению с ребёнком.
После смерти Ширвиндта его коллега Юрий Назаров раскрыл, что у актёра, помимо известного всем сына Михаила, был ещё и внебрачный ребёнок. Им оказался политолог Фёдор Лукьянов. Его воспитывала одна мать, поскольку отец не мог общаться с наследником из-за супруги.

«Это ужасная, жестокая и тяжелая история. Это его сын – он похож на него. Мишка Державин с гастролей в свой чемодан закладывал для него вещички. <…> Шура не мог это привести, поэтому отдавал Мишке, а потом забирал. Наталья Николаевна… не знаю, как бы я себя повела в такой ситуации, но она очень жёстоко поступила по отношению к Феде, так как он не бывал у него в доме. И это было неправильно. Мать одна его воспитывала… И Шура чего-то смалодушничал, хотя вроде с ним виделся», – рассказала Селезнёва.
Сам же Лукьянов в интервью не подтверждал, но и не опровергал домыслы публики о своём родстве с бывшим художественным руководителем «Театра сатиры».

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#ребёнок
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Ведущая Сабина Пантус раскрыла, как звезды отреагировали на ее рак
Коллеги поддержали ведущую Сабину Пантус, когда у нее обнаружили рак
12 мая 2025, 17:52

Сабина Пантус (Фото: Инстаграм* @sabinapantus)

Звезда программы «На самом деле» профайлер Сабина Пантус в беседе с порталом «Страсти» рассказала о поддержке знаменитостей после обнаружения онкологии.
Пантус, которая снималась в программе на Первом канале, диагностировали рак миндалин третьей стадии. Со слов телеведущей, бывшие коллеги отнеслись с пониманием к онкологии Сабины и поддержали в сложный период. В том числе, деньгами.

«Я не так много работала с ними напрямую, но те, с кем мы были знакомы лично, практически все поддержали. Особенно коллеги с Первого канала. И словами, и материально — они большие молодцы. Ребята, с которыми я работала, Роман Устюжанин и Тимур Еремеев, всегда были рядом. Конечно, не 24/7, но мы регулярно общались, встречались», — откровенничала телеведущая.

Сейчас звезда поборола недуг: врачи констатировали ремиссию после долгой химиотерапии.

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Натали о посланиях от покойного мужа с того света: «Не петь грустных песен»

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#рак
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Натали о посланиях от покойного мужа с того света: «Не петь грустных песен»
Певица Натали призналась, что покойный муж отправляет ей послания с того света
12 мая 2025, 17:31

Натали (Фото: Инстаграм* @natali_star74)

Певица Натали призналась, что получает «послания» с того света от покойного супруга.
Исполнительница хита «Ветер с моря дул» поделилась, что связь с возлюбленным не прерывается, а становится лишь сильнее. Александр Рудин просит супругу не писать грустных композиций.

«Получила от него послание — не петь грустных песен и улыбаться. Хорошо! Грустных песен у самой сердце не выдерживает. Написала веселую, танцевальную, которая позовет, поманит в пляс! Ждите», — откровенничала Натали в социальных сетях.

Певица подчеркнула, что Александр теперь — ее свет, глубина, путеводная звезда, а она для него стала энергией любви, творчества.

Ранее сообщалось, что певец Олег Майами и исполнительница Нюша продолжают подогревать слухи о романе. Звезды открыто флиртуют в шоу «Сокровища императора».

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«Пугачева меня ненавидела»: куда пропала муза Киркорова Мария Шатланова с дочерью, отцом которой считали поп-короля?
12 мая 2025, 17:17

Мария Шатланова (Фото: Instagram* @mariashatlanova)

Мало кто сейчас уже вспомнит личную жизнь Филиппа Киркорова до свадьбы с Пугачевой. А ведь в его жизни была юная очаровательная Мария Шатланова, которую певец назвал своей женой. Девушка десять лет находилась рядом с известным певцом, но затем Примадонна сделала всё возможное, чтобы их пути больше не пересекались. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Счастливый билет студентки Авиационного


Мария Шатланова с детства тяготела к искусству, занималась вокалом, пела в хоре и много времени посвящала танцевальным кружкам. Связывать свою жизнь с творчеством девушка не собиралась, поэтому поступила в Московский авиационный институт. В 1988 году Мария приняла участие в конкурсе «Мисс Подмосковье» и неожиданно для себя смогла одержать победу. В качестве приза 17-летней Марии досталось приглашение в танцевальный ансамбль, на одном из концертов которого Шатланову увидел Филипп Киркоров.

Будущий король сцены долго не раздумывал и сразу после выступления предложил Марии отправиться с ним в гастрольный тур.

«Поехали со мной на гастроли», — с ходу предложил мне Филипп. И когда мы уже ехали в поезде, он вдруг, смеясь, спросил: «Слушай, а ты петь-то умеешь?» «Да, я пела в хоре», — ответила я ему. Всё равно мы пели под фонограмму первое время, — делилась Мария с корреспондентами KP.RU.

Статус первой жены


Мария Шатланова и Филип Киркоров (Фото: скриншот клипа «Ты, ты, ты»)

Мария Шатланова работала у Киркорова на подтанцовке и бэк-вокале. Шатланова появлялась во всех романтических клипах артиста и играла его возлюбленную. Особенной нежностью наполнены видео к песням «Атлантида», «Ты, ты, ты», «Вишня».

Вскоре роман с экрана перешел и в реальную жизнь. Киркоров не скрывал от публики чувств:

«Маша – моя муза, любимая жена!»

Мария проработала с Филиппом 10 лет. Поначалу было тяжело, ежедневные концерты и перелеты сильно изматывали группу, но отношения с певцом многое сглаживали и придавали сил.


«Филиппу нравилось, что я отдавалась ему без остатка. Меня не интересовали деньги, было безумно интересно рядом с ним. Я испытывала радость и счастье. Хотя Филипп иногда на мне срывался, а я была очень тихой и спокойной, я понимала, что артисту нужно расслабляться, и не обижалась», — вспоминала Мария в интервью KP.RU.

Однако все знали, что Филипп восхищается Пугачевой, и Мария понимала, что артист взял ее в коллектив, потому что она была внешне похожа на Примадонну. Артист даже просил бэк-вокалистку перекрасить волосы в рыжий для большей схожести с кумиром.

Не конкурентка Пугачевой


Мария Шатланова и Филип Киркоров (Фото: скриншот клипа «Атлантида»)

В 1993 году Киркоров начал активно ухаживать за Примадонной. Отношения певца к Шатлановой резко охладели. Она продолжала работать в команде поп-короля, но всё было уже совсем по-другому. Когда Пугачева узнала о прошлом романе Киркорова, начала критиковать работу подтанцовки.

В 1999 году Мария забеременела, и публика сочла, что отцом является Киркоров. После начавшихся пересудов Марию Шатланову просто уволили.

«Пугачева меня ненавидела и сделала всё, чтобы я ушла от Киркорова! Вот так! Все удивлялись, куда я исчезла. Никуда! Ушла в никуда!» – делилась в интервью Мария.

Тайна отцовства


После краха карьеры Шатланова долго не могла прийти в себя. Сплетни, осуждения за беременность от Киркорова, потеря работы привели девушку к депрессии.

«Краше в гроб кладут. Но понимала: нужно выжить! Спасением стала йога. И постепенно жизнь снова заиграла красками», — продолжала вспоминать женщина.

Со временем всё встало на свои места. Мария Шатланова вышла замуж за известного в столице ресторатора и галериста Олега Бацких. Значительно позже бывшая возлюбленная Киркорова расскажет, что дочка Настя вовсе не от певца, а от ее законного мужа. Ответа, почему Мария так долго скрывала имя отца ребенка, публика не знает до сих пор, видимо, на это у женщины были свои причины.

Шатланова сейчас

Мария Шатланова (Фото: Instagram* @mariashatlanova)

В настоящее время Мария Шатланова — востребованный преподаватель йоги, который проводит занятия как в России, так и за границей. Она помогает людям обрести внутреннюю гармонию и баланс, делясь с ними своим опытом преодоления трудностей и личностного роста.

О прошлом Мария теперь вспоминает с улыбкой и легкой ностальгией, а на Киркорова не держит зла и желает ему только хорошего.

«Я счастлива, что он был в моей жизни! И его искренне благодарю. Это прекрасное, яркое воспоминание моей молодости! Пусть Филипп будет счастлив, удачлив и любим!» — говорит Мария.

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#отношения
#интервью
#артист
#беременность
#киркоров
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