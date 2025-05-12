«Не хотела никак отмечать»: супруга Павла Мамаева не стала праздновать 40-й день рождения в Европе

Надежда Санько и Павел Мамаев (Фото: Инстаграм* @mamaeva_nadihope)
Сегодня блогер Надежда Санько отмечает день рождения. Жена Павла Мамаева заявила, что все еще ощущает себя девочкой с горящими глазами и неиссякаемой энергией.
Победитель первого сезона шоу «Выжить в Дубае» в январе 2022 года заключил брак с Надеждой Санько. У пары двое общих детей — Тимофей и Павел. Сегодня возлюбленная спортсмена отмечает 40-летие. Санько показала подписчикам стильный образ в светлых тонах.
Блогер появилась в белом платье и длинной летней накидке-кардигане в тон. Жена Мамаева надела туфли-лодочки под цвет наряда и дополнила образ сумкой.
Надежда Санько (Фото: Инстаграм* @mamaeva_nadihope)
Павел не ведет соцсети, поэтому не смог сказать приятные слова супруге публично. Санько уточнила, что сегодня впервые за пять лет отмечает день рождения в Москве. Они с возлюбленным должны были отпраздновать в Европе, но планы поменялись.
В настоящее время влюбленные находятся в загородном доме. Надежда призналась, что погода не хочет праздновать на природе и даже на веранде нельзя посидеть из-за холода и дождя.
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Блогер появилась в белом платье и длинной летней накидке-кардигане в тон. Жена Мамаева надела туфли-лодочки под цвет наряда и дополнила образ сумкой.
«Молодость, прости... Сегодня мне 40 лет, а я всё еще юная девочка с горящими глазами и неиссякаемой энергией!» — отметила жена Мамаева.
Надежда Санько (Фото: Инстаграм* @mamaeva_nadihope)
Павел не ведет соцсети, поэтому не смог сказать приятные слова супруге публично. Санько уточнила, что сегодня впервые за пять лет отмечает день рождения в Москве. Они с возлюбленным должны были отпраздновать в Европе, но планы поменялись.
«Мы дня через четыре улетаем в другое место. Вообще не хотела никак отмечать, но девочки хотят приехать поздравить», — рассказала именинница.
В настоящее время влюбленные находятся в загородном доме. Надежда призналась, что погода не хочет праздновать на природе и даже на веранде нельзя посидеть из-за холода и дождя.
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Ольга Енгалычева