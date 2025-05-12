Ведущая Сабина Пантус раскрыла, как звезды отреагировали на ее рак

Сабина Пантус (Фото: Инстаграм* @sabinapantus)
Звезда программы «На самом деле» профайлер Сабина Пантус в беседе с порталом «Страсти» рассказала о поддержке знаменитостей после обнаружения онкологии.
Пантус, которая снималась в программе на Первом канале, диагностировали рак миндалин третьей стадии. Со слов телеведущей, бывшие коллеги отнеслись с пониманием к онкологии Сабины и поддержали в сложный период. В том числе, деньгами.
Сейчас звезда поборола недуг: врачи констатировали ремиссию после долгой химиотерапии.
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«Я не так много работала с ними напрямую, но те, с кем мы были знакомы лично, практически все поддержали. Особенно коллеги с Первого канала. И словами, и материально — они большие молодцы. Ребята, с которыми я работала, Роман Устюжанин и Тимур Еремеев, всегда были рядом. Конечно, не 24/7, но мы регулярно общались, встречались», — откровенничала телеведущая.
Сейчас звезда поборола недуг: врачи констатировали ремиссию после долгой химиотерапии.
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Ольга Енгалычева