Ведущая Сабина Пантус раскрыла, как звезды отреагировали на ее рак

Мало кто сейчас уже вспомнит личную жизнь Филиппа Киркорова до свадьбы с Пугачевой. А ведь в его жизни была юная очаровательная Мария Шатланова, которую певец назвал своей женой. Девушка десять лет находилась рядом с известным певцом, но затем Примадонна сделала всё возможное, чтобы их пути больше не пересекались. Подробности читайте в материале «Радио 1».