Натали о посланиях от покойного мужа с того света: «Не петь грустных песен»

Натали (Фото: Инстаграм* @natali_star74)
Певица Натали призналась, что получает «послания» с того света от покойного супруга.
Исполнительница хита «Ветер с моря дул» поделилась, что связь с возлюбленным не прерывается, а становится лишь сильнее. Александр Рудин просит супругу не писать грустных композиций.
Певица подчеркнула, что Александр теперь — ее свет, глубина, путеводная звезда, а она для него стала энергией любви, творчества.
Ранее сообщалось, что певец Олег Майами и исполнительница Нюша продолжают подогревать слухи о романе. Звезды открыто флиртуют в шоу «Сокровища императора».
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«Получила от него послание — не петь грустных песен и улыбаться. Хорошо! Грустных песен у самой сердце не выдерживает. Написала веселую, танцевальную, которая позовет, поманит в пляс! Ждите», — откровенничала Натали в социальных сетях.
Певица подчеркнула, что Александр теперь — ее свет, глубина, путеводная звезда, а она для него стала энергией любви, творчества.
Ранее сообщалось, что певец Олег Майами и исполнительница Нюша продолжают подогревать слухи о романе. Звезды открыто флиртуют в шоу «Сокровища императора».
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Ольга Енгалычева