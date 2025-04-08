«Не хотелось, чтобы ассоциировали с папой»: Сын Игоря Верника не хотел сниматься с отцом

Григорий Верник (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Сын актера Игоря Верника Григорий не хотел сниматься со звездным отцом, чтобы не ассоциироваться у зрителя только в качестве родственника знаменитости. Верника-младшего цитирует aif.ru.
«Я отказывался от совместных работ, потому что мне не хотелось, чтобы меня ассоциировали с папой и считали только лишь «сыном Игоря Верника», — сказал Григорий Верник.
Молодому человеку 25 лет, он уже успел поучаствовать в музыкальном драмеди «ВИА Васильки», сыграв Валентина Бестужева в молодости. Игорь Верник в свою очередь играл того же персонажа, но уже зрелого. Это первый проект, ставший совместным для Верников. Вместе с тем Григорий предпочитает самостоятельную реализацию в кино.
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