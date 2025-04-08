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«Не хотелось, чтобы ассоциировали с папой»: Сын Игоря Верника не хотел сниматься с отцом

Григорий Верник боялся ассоциаций с отцом
Григорий Верник (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Григорий Верник (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Сын актера Игоря Верника Григорий не хотел сниматься со звездным отцом, чтобы не ассоциироваться у зрителя только в качестве родственника знаменитости. Верника-младшего цитирует aif.ru.
«Я отказывался от совместных работ, потому что мне не хотелось, чтобы меня ассоциировали с папой и считали только лишь «сыном Игоря Верника», — сказал Григорий Верник.

Молодому человеку 25 лет, он уже успел поучаствовать в музыкальном драмеди «ВИА Васильки», сыграв Валентина Бестужева в молодости. Игорь Верник в свою очередь играл того же персонажа, но уже зрелого. Это первый проект, ставший совместным для Верников. Вместе с тем Григорий предпочитает самостоятельную реализацию в кино.

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«Я бы взяла пару уроков на шесте»: Любовь Успенская высказалась об увлечениях дочери
Любовь Успенская заявила, что поддерживает увлечение дочери танцами на шесте
08 апреля 2025, 19:11

Любовь Успенская (фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

Певица Любовь Успенская заявила, что поддерживает увлечение дочери танцами на шесте и раскритиковала тех, кто называет их стриптизом. Также актриса встала на сторону Татьяны в ее желании писать стихи.
«Таня в поисках себя, я ее всегда поддерживаю и буду поддерживать. Это ее право писать стихи и публиковать их в социальных сетях. Ничего зазорного в этом не вижу. Боже мой, кто-то ошибку нашел, все, катастрофа! У нас многие люди пишут с ошибками, и никто не жалуется на отсутствие мозгов», — приводит Общественная Служба Новостей слова Успенской.
Певица добавила, что внимательно следит за новыми произведениями, которые пишет дочь, а также в курсе о ее увлечении стрип-пластикой. Актриса подчеркнула, что и сама бы хотела попробовать себя в танцах на шесте.
«Это очень красивый вид танца и искусства. И это вовсе не стриптиз. Я советую тем, кто обвиняет Таню в похабных действиях, самим попытаться залезть на этот шест. Вы там и секунды не продержитесь. А вот я бы пару уроков взяла», — отметила она.
Успенская уточнила, что ее 35-летняя дочь напоминает ей саму себя, так как в ее возрасте она тоже искала себя в разных направлениях.

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«Мы встретились с нашим Яшей»: у Татьяны Васильевой появился седьмой внук
У актрисы Татьяны Васильевой появился седьмой внук
08 апреля 2025, 18:32

Татьяна Васильева (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Актриса Татьяна Васильева стала бабушкой в седьмой раз. Ее сын Филипп с супругой Марией разместили в личном блоге новость о рождении пятого в их жизни малыша Якова. На видео чередуются кадры до и после родов с обратным отсчетом до встречи с мальчиком.
«Яков Филиппович Васильев. 7 апреля в 13:30 мы встретились с нашим Яшей. Вес — 3310 г, рост — 51 см. Добро пожаловать, сынок», — сказано в публикации.

Для Филиппа это уже пятые роды, у мужчины двое сыновей от артистки Анастасии Бегуновой и две дочки от Марии, которая родила в третий раз. У Татьяны Васильевой двое внуков от дочери Елизаветы. Первенец Адам родился в 2011 году, а все остальные подробности неизвестны.

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«Я охренела»: Ирина Дубцова раскритиковала интервью Маши Малиновской
08 апреля 2025, 17:47

Ирина Дубцова (фото: Instagram* / dubtsova_officia)

Российская певица Ирина Дубцова высказалась по поводу интервью модели Маши Малиновской, раскритиковав её слова. Об этом она сообщила в своём Telegram-канале.
По словам Дубцовой, Малиновская обвинила её в том, что она не поздоровалась с ней в самолёте. Артистка призналась, что была удивлена подобным утверждением.

Она пояснила, что сначала не заметила Малиновскую, так как не привыкла внимательно осматривать других пассажиров, но позже всё же поздоровалась. Дубцова также выразила недоумение, почему модель сама не обратилась к ней.

«Почему же Маша в своем интервью не сказала о том, что, когда я ее наконец-то увидела, я обрадовалась, поздоровалась и извинилась, что не узнала. Как можно так врать с вылупленными честно глазами и, главное, зачем? Большой вопрос! Это она зачем так сказала? У меня нет привычки не здороваться со знакомыми. Я охренела от Маши больше, чем Маша от меня», — поделилась Дубцова.

В завершение публикации певица решила поздороваться с Малиновской «на всякий случай».

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#артист
#звёзды
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«Помрете в забвении»: Цыганова назвала Быкова* и Лазареву** «тараканом и алкоголичкой»
Цыганова назвала Быкова* и Лазареву** «тараканом и алкоголичкой»
08 апреля 2025, 17:37

Вика Цыганова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певица Вика Цыганова назвала иноагентов Дмитрия Быкова* и Татьяну Лазареву** «отъевшимся усатым тараканом и алкоголичкой». Свой пост исполнительница песни «Приходите в мой дом» опубликовала в личном Telegram-канале.
Таким образом звезда решила «развеять голубые мечты предателей родины». Цыганова уверена, что при возвращении в РФ такие люди понесут ответственность за свои слова и поступки.

«Вы так и помрете на чужбине в полном забвении, потому что такова судьба предателей», — сказано в публикации.
В минувшую субботу, 5 апреля, стало известно, что Цыганова раскритиковала уехавшую в Израиль певицу Аллу Пугачеву. Ее песни она назвала «антироссийской пропагандой», а саму Пугачеву — «мимикрией».

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*Признан иноагентом в РФ

**Признана иноагентом в РФ и внесена Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
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Ирина Пинчук и Арай Чобанян подписали брачный договор перед разводом
08 апреля 2025, 17:23

Ирина Пинчук (фото: Instagram* / pinchuk_official)

Сегодня Ирина Пинчук и Арай Чобанян посетили нотариуса, чтобы поставить подписи под брачным контрактом — документом, ставшим частью их договорённостей перед официальным разводом. Об этом девушка сообщила в своих социальных ​сетях.
Пинчук и Чобанян не вернулись друг к другу, но смогли договориться — о будущем, о детях и о личных границах. Ирина опубликовала фото из офиса нотариуса: на столе — паспорта, документы и свидетельство о браке. После подписания всех документов, у них начнется бракоразводный процесс.

После месяцев скандалов, слива переписок и публичных заявлений, пара решила завершить историю. По словам Ирины, составление брачного договора — формальность, но необходимая.

«Когда есть недвижимость, которая должна остаться у того, кто ее приобрел, надо составить брачный договор... Нам его уже составили, его нужно подписать. И дальше он уже вступает в силу, и нам нужно подавать заявление на развод», — сказала она.

Пинчук призналась, что процесс был непростым эмоционально — всё-таки расставание даже с прошлым требует мужества.---Если хочешь, могу сделать версию для поста в соцсетях или заголовок — просто скажи.

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