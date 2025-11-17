«Не хватает чистоты»: Пригожин похвалил Инстасамку за хит Валерии и дал один совет

17 ноября 2025, 18:23

ОСН: Пригожин посоветовал Инстасамке работать над вокалом

Дарья Зотеева (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

В сеть попал ролик, где Дарья Зотеева, более известная как Instasamka, исполняет композицию Валерии «Маленький самолёт». Реакция пользователей на новую версию некогда популярного хита оказалась разной.





Общественная Служба Новостей поинтересовалась у музыкального продюсера Иосифа Пригожина, как он оценивает умение Зотеевой переделывать чужие треки.



По словам собеседника, его и певицу удивило, что Instasamka, привыкшая к рэпу, выбрала для обработки именно лирическую, трогательную песню.



Пригожин отметил, что «Маленький самолёт» — это песня о добре, сказке и отчасти о детстве, и такой выбор, по его мнению, говорит о том, что сценический образ рэп‑исполнительницы не целиком совпадает с её настоящим характером. В жизни она, как он считает, «добрая и отзывчивая».





«Мне кажется, что над вокалом еще нужно работать. Вот мне не хватает немного чистоты исполнения», — добавил продюсер.