«Не хватает чистоты»: Пригожин похвалил Инстасамку за хит Валерии и дал один совет
В сеть попал ролик, где Дарья Зотеева, более известная как Instasamka, исполняет композицию Валерии «Маленький самолёт». Реакция пользователей на новую версию некогда популярного хита оказалась разной.
Общественная Служба Новостей поинтересовалась у музыкального продюсера Иосифа Пригожина, как он оценивает умение Зотеевой переделывать чужие треки.
По словам собеседника, его и певицу удивило, что Instasamka, привыкшая к рэпу, выбрала для обработки именно лирическую, трогательную песню.
Пригожин отметил, что «Маленький самолёт» — это песня о добре, сказке и отчасти о детстве, и такой выбор, по его мнению, говорит о том, что сценический образ рэп‑исполнительницы не целиком совпадает с её настоящим характером. В жизни она, как он считает, «добрая и отзывчивая».
«Мне кажется, что над вокалом еще нужно работать. Вот мне не хватает немного чистоты исполнения», — добавил продюсер.
Он также отметил, что сама Валерия была довольна тем, что её старая песня получила новую интерпретацию.