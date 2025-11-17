Владимир Селиванов переехал из Москвы в Подмосковье ради спокойной жизни

17 ноября 2025, 17:12

Владимир Селиванов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актёр сериала «Реальные пацаны» Владимир Селиванов рассказал о переезде за город, отметив, что Подмосковье оказалось для него комфортнее, чем жизнь в столице. Он подчеркнул, что предпочитает сельский уклад и общение с природой московской суете.





Селиванов переехал в Москву десять лет назад и почувствовал себя частью столицы, однако быстро понял, что ритм мегаполиса ему менее близок. Продажа квартиры в Перми стала для актёра началом нового этапа в жизни.





«Я считаю, что жизнь в Подмосковье просто идеальна. Переезд за город — это отличное решение: мы смогли уйти от суетливого московского образа жизни и больше наладили деревенский быт на природе среди зелени, птиц и белок», — отметил актёр в интервью журналу WomanHit.