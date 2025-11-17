Легендарный актер впервые получил премию «Оскар»

17 ноября 2025, 12:24

Американский актер Том Круз получил премию «Оскар» за вклад в кинематограф

Фото: iStock/vzphotos

Американский актер и продюсер Том Круз получил почетную премию «Оскар» за выдающийся вклад в развитие кинематографа. Об этом сообщает издание Variety.





Награду вручил мексиканский режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту на церемонии Governors Awards. Получая первую статуэтку от Киноакадемии, артист рассказал о влиянии кино на его жизнь, отметив, что оно стало для него не просто профессией, а частью личности.

«Кино вызвало во мне жажду приключений, жажду знаний, желание понять человечество, создавать персонажей, рассказывать истории, увидеть мир. Оно открыло мне глаза. Кинематограф — это не моя работа. Это то, кем я являюсь», — сказал Круз.