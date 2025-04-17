«Не хватает с унитаза»: Бузову раскритиковали за новое фото в купальнике

Ольга Бузова (Фото: Instagram*/buzova86)
На телеведущую Ольгу Бузову накинулись хейтеры в соцсетях, девушка опубликовала новое фото в купальнике на пляже.
«Один пляжный день в картинках», — подписала снимок знаменитость, добавив смайлик с пальмой.
Фото: Instagram*/buzova86
Часть пользователей отметили сногсшибательную фигуру теледивы, заявив, что она «сочная красотка», но нашлись и те, кто считает иначе.
«Только у Бузовой вся жизнь на всеобщее обсуждение, зачем ей это надо. Только лишь не хватает с унитаза. Пора быть поскромнее»; «Она просто поправилась. Оля не родит в ближайшее время», — написали юзеры.
Стоит отметить, что положительных комментариев все-таки больше, аудитория Бузовой радуется ее отдыху.
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