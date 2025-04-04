«Не хватило денег на первый ряд»: Пугачева с Галкиным* посетили концерт Козловского на Кипре

Алла Пугачёва и Максим Галкин* с детьми (фото: Instagram** @maxgalkinru)
Певица Алла Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным* почти не пропускают выступления соотечественников за границей. На днях они посетили концерт актера Данилы Козловского на Кипре. Кадры с мероприятия публикует Telegram-канал «Хуже и не скажешь».
Козловский выступал на сцене один, а Галкин* и Пугачева сидели не в первом ряду, а немного дальше. Пользователи Сети сразу обратили на это внимание и иронично отметили, что, вероятно, эмигрантам не хватило денег на лучшие места.
На видео также видно, что Алла Пугачева практически весь спектакль сидела с серьёзным лицом и мало улыбалась, даже когда в зале смеялись все.
Козловский в 2022 году неодобрительно, но осторожно высказался о спецоперации в духе «я за мир во всём мире», после чего воздерживался от любых комментариев на эту тему и продолжал жить в России. При этом спектаклей он лишился, поэтому вынужден был зарабатывать за рубежом.
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* Признан иноагентом на территории РФ.
** Запрещен в РФ
На видео также видно, что Алла Пугачева практически весь спектакль сидела с серьёзным лицом и мало улыбалась, даже когда в зале смеялись все.
Козловский в 2022 году неодобрительно, но осторожно высказался о спецоперации в духе «я за мир во всём мире», после чего воздерживался от любых комментариев на эту тему и продолжал жить в России. При этом спектаклей он лишился, поэтому вынужден был зарабатывать за рубежом.
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«Вопреки всем трудностям»: Козловский рассказал о своей сложной жизни в России
«Хотел создать ненависть вокруг меня грязной ложью»: актер Данила Козловский выиграл суд против Бородина
* Признан иноагентом на территории РФ.
** Запрещен в РФ
Элина Позднякова