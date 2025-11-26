Стоимость помолвочного кольца избранницы Тимати составила 16,5 млн рублей
Модель Валентина Иванова, избранница рэпера Тимати (Тимура Юнусова), показала подписчикам новое кольцо с крупным бриллиантом. Предварительно, его стоимость превышает 16 миллионов рублей.
Природный камень GIA весом пять карат изготовили на заказ в московской премиальной ювелирной студии. В мастерской сообщили «Абзацу», что подобные изделия чаще всего выбирают для помолвки. Стоимость кольца с характеристиками F VS1 составляет 16,5 миллиона рублей.
Тимати и Иванова встречаются около трех лет. Несмотря на регулярные подарки премиум-класса, артист пока не сделал возлюбленной официального предложения, что вызывает обсуждения среди пользователей Сети. Многие сомневаются, что пара скоро сыграет свадьбу.
