«Вопросы к спиртному»: Диетолог высказалась о рационе Волочковой
Диетолог Соломатина скептически оценила диету Волочковой
Артистка балета Анастасия Волочкова раскрыла секрет стройной фигуры. Приём пищи у звезды трехразовый, а рацион состоит преимущественно из стейка, вина и отварных яиц. Диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе такой диеты.
Соломатина в разговоре с Общественной Службой Новостей сообщила, что многие звёзды пытались снизить свой вес подобным рационом. Но, как оказалось, многое зависит от алкоголя. Врач указала, что яйца и мясной стейк насыщают на долгое время за счёт питательности и микроэлементов.
«Волочкова на такой диете не ест ничего, что имеет высокий гликемический индекс. Но есть вопросы к спиртному», — сказала Соломатина.Диетолог отметила, что частое употребление вина, калорийность которого на 100 мл составляет от 80 до 250 ккал лишь увеличит вес.
Елена отметила, что балерина вряд ли переедает, но не может решить проблему с алкоголем, которая проявляется на её лице в виде отеков и потери рельефности тела.
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