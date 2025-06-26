«Вопросы к спиртному»: Диетолог высказалась о рационе Волочковой

26 июня 2025, 17:23

Диетолог Соломатина скептически оценила диету Волочковой

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Артистка балета Анастасия Волочкова раскрыла секрет стройной фигуры. Приём пищи у звезды трехразовый, а рацион состоит преимущественно из стейка, вина и отварных яиц. Диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе такой диеты.





Соломатина в разговоре с Общественной Службой Новостей сообщила, что многие звёзды пытались снизить свой вес подобным рационом. Но, как оказалось, многое зависит от алкоголя. Врач указала, что яйца и мясной стейк насыщают на долгое время за счёт питательности и микроэлементов.

«Волочкова на такой диете не ест ничего, что имеет высокий гликемический индекс. Но есть вопросы к спиртному», — сказала Соломатина.