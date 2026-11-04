«У самого ком в горле»: Юная поклонница растрогала Киркорова
В Пензе на концерте плачущая фанатка растрогала Киркорова
Народный артист России Филипп Киркоров 3 ноября выступил в Пензе на сцене СЗК «Дизель-Арена» имени Кожевникова. Как сообщил сам певец, это шоу фактически дало старт его туру, приуроченному к предстоящему 60-летию, пишет VOICE.
Во время исполнения хита «Просто подари» Киркоров заметил у сцены девочку, которая эмоционально подпевала ему со слезами на глазах. Артист подошел к ней, взял за руку, вытер слезы и тепло обнял школьницу. По словам певца, он был рад увидеть среди своих поклонников не только тех, кто рядом с ним долгие годы, но и юных почитателей творчества.
«Когда под мои песни плачут дети, я понимаю: всё было не зря... Я на сцене уже больше 40 лет. И за эти годы сменилось целых четыре поколения моих зрителей! Когда-то на мои концерты приходили совсем юные девчонки. Потом они приводили своих детей. Сегодня приходят уже с внуками. И вот эта маленькая девочка из Пензы... Она еще не знает, что такое первая любовь, разбитое сердце, разлука. Но уже чувствует музыку так, что не может сдержать слез. И в такие моменты у меня самого ком в горле...» — заявил Киркоров.
Многократный лауреат фестиваля «Песня года» отметил, что такое признание особенно ценно, поскольку детей нельзя обмануть — их эмоции самые чистые и искренние. Артист поблагодарил поклонников за теплый прием и пообещал радовать их творчеством еще долгие годы.
«Можно собрать тысячи залов, получить сотни наград, но нет награды дороже, чем слезы ребенка, который чувствует твою песню сердцем. Ради таких мгновений хочется снова и снова выходить на сцену. Они дают мне силы, вдохновение и уверенность, что всё, что я делаю, имеет смысл. Говорят, у каждого поколения свои кумиры. А какое же это счастье — стать частью жизни сразу четырех поколений! Спасибо вам за то, что взрослеете, влюбляетесь, создаете семьи, растите детей, а мои песни продолжают жить вместе с вами. И знаете… Кажется, я только начинаю!» — заключил Киркоров.