«У самого ком в горле»: Юная поклонница растрогала Киркорова

04 ноября 2026, 21:20

В Пензе на концерте плачущая фанатка растрогала Киркорова

Филипп Киркоров (Фото: РИА Новости/Виталий Аньков)

Народный артист России Филипп Киркоров 3 ноября выступил в Пензе на сцене СЗК «Дизель-Арена» имени Кожевникова. Как сообщил сам певец, это шоу фактически дало старт его туру, приуроченному к предстоящему 60-летию, пишет VOICE.





Во время исполнения хита «Просто подари» Киркоров заметил у сцены девочку, которая эмоционально подпевала ему со слезами на глазах. Артист подошел к ней, взял за руку, вытер слезы и тепло обнял школьницу. По словам певца, он был рад увидеть среди своих поклонников не только тех, кто рядом с ним долгие годы, но и юных почитателей творчества.





«Когда под мои песни плачут дети, я понимаю: всё было не зря... Я на сцене уже больше 40 лет. И за эти годы сменилось целых четыре поколения моих зрителей! Когда-то на мои концерты приходили совсем юные девчонки. Потом они приводили своих детей. Сегодня приходят уже с внуками. И вот эта маленькая девочка из Пензы... Она еще не знает, что такое первая любовь, разбитое сердце, разлука. Но уже чувствует музыку так, что не может сдержать слез. И в такие моменты у меня самого ком в горле...» — заявил Киркоров.

«Можно собрать тысячи залов, получить сотни наград, но нет награды дороже, чем слезы ребенка, который чувствует твою песню сердцем. Ради таких мгновений хочется снова и снова выходить на сцену. Они дают мне силы, вдохновение и уверенность, что всё, что я делаю, имеет смысл. Говорят, у каждого поколения свои кумиры. А какое же это счастье — стать частью жизни сразу четырех поколений! Спасибо вам за то, что взрослеете, влюбляетесь, создаете семьи, растите детей, а мои песни продолжают жить вместе с вами. И знаете… Кажется, я только начинаю!» — заключил Киркоров.