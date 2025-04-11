Сын Паши Техника отказался ехать на похороны отца

Паша Техник с сыном Ваней (фото: Telegram @evakaritskaua)
Шестилетний сын Паши Техника отказался присутствовать на похоронах отца. Об этом сообщила бывшая жена рэпера и мама мальчика Ева Карицкая в своём Telegram-канале.
Она отметила, что Ваня сам отказался ехать на прощание с отцом, поскольку ему будет слишком грустно. Хотя ранее Карицкая сообщила, что поговорила с сыном и намерена взять его на похороны в сопровождении психиатра, который бы смог грамотно оказать помощь в случае истерики. По её словам, сын отреагировал сдержанно на новость о смерти отца.
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«Как мне сейчас плохо… Как завтра туда ехать? Больно смотреть на сына, который отказался ехать на похороны, потому что ему будет ещё грустнее – так он мне сказал. Боже, за что?», – отметила Карицкая накануне.В пятницу в Москве состоялось прощание с рэпером, на котором присутствовали около 500 поклонников исполнителя.
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Анастасия Чинкова