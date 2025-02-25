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«Она всегда сопротивлялась»: Энистон согласилась воссоединиться с Питтом на экране

Дженнифер Энистон (Фото: Инстаграм* @jenniferaniston)

Дженнифер Энистон (Фото: Инстаграм* @jenniferaniston)

Брэд Питт и Дженнифер Энистон сыграли свадьбу в 2000 году и прожили в браке четыре года — до тех пор, пока артист не познакомился с Джоли на съемках фильма «Мистер и миссис Смит». Питт и Энистон расстались в 2005 году. Со временем обиды забылись, они давно поддерживают дружеские отношения.
Брэд завершил долгий бракоразводный процесс с Анджелиной. Их шестеро детей остались с мамой и почти не общаются с папой. Питт вступил в романтические отношения с Инес де Рамон и планирует будущее с возлюбленной, а еще обдумывает новые рабочие проекты. Актер собирается сыграть в фильме с Энистон.

Выяснилось, что Брэд уговаривал Дженнифер появиться вместе на экране еще пять лет назад. Раньше она возражала, однако сейчас поменяла мнение. Питт и его коллеги придумали увлекательную историю, которая смогла заинтересовать звезду сериала «Друзья».

«Брэд уже много лет предлагает идеи Джен, но она всегда сопротивлялась. Она не хотела усложнять его развод с Анджелиной и была занята другими увлекательными проектами. Теперь его развод закончился, а Джен очень нравится последний сценарий, который прислала команда ее бывшего мужа», — поделился инсайдер Radar Online.

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#актриса
Суд наказал экс-участника «Дома-2» Дмитрия Дмитриенко за неуплату алиментов дочерям от Ольги Рапунцель
25 февраля 2025, 21:53

Дмитрий Дмитриенко и Ольга Рапунцель с детьми (фото: Instagram* @olyarapunzel)

Дмитрий Дмитриенко и Ольга Рапунцель давно в разводе, но у бывших супругов есть много претензий друг к другу.
Ольга не скрывает, что её экс-супруг не выплачивает дочерям положенные алименты, в связи с чем она вынуждена решать эту проблему через суд. В результате закон встал на сторону женщины и недавно в отношении Дмитриенко было возбуждено дело о неуплате средств на содержание детей. В качестве наказания суд назначил звезде «Дома-2» обязательные работы сроком от 150 часов.

Рапунцель, тем временем, продолжает добиваться выплаты положенных средств.

«Он не хочет платить детям ежемесячно положенную по решению суда сумму и поэтому у него накопился такой долг. Да, я подала на алименты, и считаю, что правильно сделала. Не хочешь помогать своим детям, тогда будь добр по закону платить им до совершеннолетия. Так он ещё подал в суд на уменьшение алиментов! Это уже вообще… Мне так стыдно про него говорить. Надоел он мне, если честно», – поделилась с поклонниками 37-летняя телезвезда.
Что же касается Дмитрия, он счастлив в новых отношениях и не хочет говорить о бывшей, однако её заявления о неуплате налогов то и дело вынуждают его комментировать происходящее. Он уверяет общественность, что Ольга врёт и пытается выставить его в плохом свете.

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«Отправляюсь в самое сложное путешествие»: Виктория Боня раскрыла поклонникам судьбоносную дату
25 февраля 2025, 21:36

Виктория Боня (фото: Telegram @v_bonya)

Виктория Боня последние несколько лет увлекается альпинизмом и уже успела покорить одну вершину – Манаслу. Совсем скоро звезда «Дома-2» отправится в опасное путешествие.
Модель вышла на связь с поклонниками и рассказала, что исполнит свою давнюю мечту – заберётся на гору Эверест. Экспедиция запланирована на 10 апреля. Боня уже во всю готовится к скорому путешествию.

«Я отправляюсь в самое сложное путешествие своей жизни – на вершину Эвереста. Это не просто испытание, а мой личный вызов, символ преодоления и свободы. Я хочу показать, что границы существуют только в голове. Каждая из нас способна на большее. Я не просто иду в горы – я беру с собой историю, эмоции, красоту и силу... Сегодня я на пороге самого главного шага в моей жизни – своей мечты, которую я вынашивала более десяти лет в своем сознании», – заявила Боня.
Телезвезда забралась на первую в своей жизни вершину Мансала прошлой осенью. Ей удалось это сделать только со второй попытки, поскольку в первый раз её группа вернулась на базу из-за схода лавины и гибели коллег. Возможно на Эверест модель тоже не сможет взойти так просто, к тому же, она является новичком.

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#спорт
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Дэвид Бекхэм рассказал о серьезной травме, от последствий которой он все еще страдает
25 февраля 2025, 21:26

Дэвид Бекхэм (Фото: Инстаграм* @davidbeckham)

В 2011 году Дэвид Бекхэм серьезно травмировал позвоночник, о чем рассказал в беседе с Men's Health.
Во время игры за команду «Лос-Анджелес Гэлакси» футболист повредил спину. Потом Бекхэму назначили неверное лечение.

«У меня была боль после игры, я прошел обследование, но у меня не обнаружили никаких отклонений. Я настаивал на том, что там что-то не так, я это чувствовал. Поэтому мне ввели лекарство, и я ушел. Это был плохой препарат», — поделился Дэвид.

Именно из-за этой травмы Бекхэм ушел из спорта: в 2013 году он оставил футбол. Дэвид уточнил, что то происшествие до сих пор не оставляет его. Спортсмен испытывает боли в спине до сих пор. Чтобы поддерживать здоровье спины, Бекхэму необходимо каждый день заниматься в спортивном зале.

«В конце моей игровой карьеры я получил серьезную травму ахиллова сухожилия, но теперь оно меня не беспокоит, несмотря на разрыв. На самом деле больше всего у меня болит спина и левое бедро», — откровенничал он.

Помимо тренировок футболист придерживается диеты.

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Убийство? Друзья и родные Владислава Галкина настаивают на возобновлении расследования его смерти

Дмитрий Шепелев заявил, что отец Жанны Фриске напал на него с ножом и пытался похитить внука

Обматерившая журналистов певица Слава вышла на связь и попыталась оправдать своё хамство

*Запрещен в РФ
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Убийство? Друзья и родные Владислава Галкина настаивают на возобновлении расследования его смерти
25 февраля 2025, 21:07

Владислав Галкин (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Друзья и коллеги покойного актёра Владислава Галкина поддержали его отца, актёра Бориса Галкина, в желании возобновить расследование обстоятельств смерти артиста.
Владислава Галкина не стало в 2010 году. Его смерть до сих пор вызывает много вопросов, поскольку, несмотря на официальную версию о сердечной недостаточности, близкие предполагают, что актёра могли убить.

Народный артист России, режиссёр Владимир Бортко, работавший с Галкиным, уверен, что смерть актёра связана с криминалом. Он подчеркнул, что Борис Галкин имеет право на продолжение расследования.

Также на сторону отца артиста встали актёры Александр Пашутин и Андрей Гринёв. Последний, говоря о Галкине, вспомнил его как светлого и доброго человека.

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Дмитрий Шепелев заявил, что отец Жанны Фриске напал на него с ножом и пытался похитить внука

Ян Абрамов больше не жалеет Алсу и намерен забрать всё при разделе имущества
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#убийство
#криминал
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Дмитрий Шепелев заявил, что отец Жанны Фриске напал на него с ножом и пытался похитить внука
25 февраля 2025, 20:40

Дмитрий Шепелев (фото: Instagram* @dmitryshepelev)

Дмитрий Шепелев рассказал, что отец Жанны Фриске угрожал ему. Телеведущий опасался за безопасность сына Платона.
Шепелев воспитывает сына от Жанны Фриске. Мальчик родился в 2013 года, а спустя два года актриса скончалась от онкологии. Смерть звезды породила непримиримый конфликт в её семье. Родители Фриске уже много лет не видели внука.

Телеведущий объяснил, что запретил сыну общаться с бабушкой и дедушкой. Он очень беспокоится за ребёнка после одного инцидента. Однажды отец Жанны напал с ножом на Шепелева и попытался украсть внука. По словам Дмитрия, этот случай насилия со стороны родственника был не единичным.

«Однажды я приехал забирать вещи Платона из дома родителей Жанны, потому что мы переезжали в мою квартиру. Её отец напал на меня и водителя с ножом, потому что боялся, что у него забирают ребенка. Не самый дипломатичный метод выяснения отношений. Спустя несколько месяцев вновь нападение», – рассказал Шепелев в интервью Надежде Стрелец.
Также шоумен отметил, что пятеро человек, двое из которых находились в федеральном розыске, караулили его и Платона. Ребёнка пытались неоднократно похитить, благо у Шепелева хорошая охрана. После этого из соображений безопасности он полностью пресёк общение сына с родителями Фриске.

Также Шепелев требовал у родителей скончавшейся супруги не вовлекать Платона в шоу-бизнес. Он был против, что его ребёнка показывают по всем каналам, словно циркового зверька. Однако его просьбы были проигнорированы.

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*запрещён в РФ
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