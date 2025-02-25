«Она всегда сопротивлялась»: Энистон согласилась воссоединиться с Питтом на экране

Дженнифер Энистон (Фото: Инстаграм* @jenniferaniston)
Брэд Питт и Дженнифер Энистон сыграли свадьбу в 2000 году и прожили в браке четыре года — до тех пор, пока артист не познакомился с Джоли на съемках фильма «Мистер и миссис Смит». Питт и Энистон расстались в 2005 году. Со временем обиды забылись, они давно поддерживают дружеские отношения.
Брэд завершил долгий бракоразводный процесс с Анджелиной. Их шестеро детей остались с мамой и почти не общаются с папой. Питт вступил в романтические отношения с Инес де Рамон и планирует будущее с возлюбленной, а еще обдумывает новые рабочие проекты. Актер собирается сыграть в фильме с Энистон.
Выяснилось, что Брэд уговаривал Дженнифер появиться вместе на экране еще пять лет назад. Раньше она возражала, однако сейчас поменяла мнение. Питт и его коллеги придумали увлекательную историю, которая смогла заинтересовать звезду сериала «Друзья».
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Выяснилось, что Брэд уговаривал Дженнифер появиться вместе на экране еще пять лет назад. Раньше она возражала, однако сейчас поменяла мнение. Питт и его коллеги придумали увлекательную историю, которая смогла заинтересовать звезду сериала «Друзья».
«Брэд уже много лет предлагает идеи Джен, но она всегда сопротивлялась. Она не хотела усложнять его развод с Анджелиной и была занята другими увлекательными проектами. Теперь его развод закончился, а Джен очень нравится последний сценарий, который прислала команда ее бывшего мужа», — поделился инсайдер Radar Online.
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Ольга Енгалычева